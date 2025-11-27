Moskva podiže uporabu svojih dronova na novu razinu, navodno ciljajući ukrajinske zrakoplove u zraku dronovima tipa Geran (ruska varijanta iranskih Shahed dronova), tvrdi viši ukrajinski dužnosnik obrane. Takav potez označava pomak od ranijih upotreba dronova isključivo usmjerenih na infrastrukturu u Ukrajini.

Potpredsjednik ukrajinskog ministarstva obrane za inovacije, pukovnik Juri Mironenko, rekao je za Business Insider da Rusija stalno testira nove sposobnosti dubokog udara, uključujući i nove modifikacije Shahed dronova i potpuno različite modele. Mironenko, koji je i sam bivši zapovjednik jedinice za dronove, pojasnio je da se sada operatorom vođeni Geran dronovi raspoređuju blizu bojišnice, koristeći antene u okupiranim ukrajinskim regijama, Rusiji i Bjelorusiji za upravljanje tim dronovima u stvarnom vremenu.

Protuzračna obrana protiv takvih Geran dronova je još izazovnija, jer su pilotirani u stvarnom vremenu, što omogućuje operatoru da reagira na trenutnu situaciju i čak pokuša napasti naše zrakoplove ili helikoptere u zraku, rekao je Mironenko. Ta sposobnost skraćuje vrijeme reakcije za ukrajinske obrambene snage i uvodi novu razinu složenosti za ukrajinske zračne snage.

Ukrajinski zrakoplovi, uključujući borbene avione i helikoptere, dugo su bili ključni u presretanju ruskih samoubilačkih dronova. Čini se da je ruska taktika ciljanja zrakoplova osmišljena kako bi se suzbio takav oblik obrane. Kijev javno nije potvrdio gubitke zrakoplova zbog napada Geran dronova, no nedavno su se Ukrajinci sami pohvalili da je jedan njihov dron uništio ruski helikopter.

Ukrajinske snage za specijalne operacije (SOF) protekle su subote izvijestile da je njihov dron za duboke udare oborio ruski helikopter Mi-8. Potvrde te tvrdnje iz neovisnih izvora zasad nema.

Svaka misija zahtijeva kreativnost, od tehničkih karakteristika opreme do planiranja i obuke pilota, stoji u objavi vezanoj za to na Telegramu.

Ranije su Geran dronovi uglavnom napadali civilne ciljeve, no razmjeri ruske proizvodnje sada omogućuju napade na i prve linije bojišnice. Operater ukrajinske 4. Rendžer pukovnije, identificiran samo prema pozivnom znaku Kižak, rekao je za Business Insider da je to velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem.

Ukrajinska obavještajna agencija GUR potvrdila je da se i iranski Shahed-107 dron sada koristi protiv položaja na prvoj crti. Taj dron ima raspon krila od tri metra, karbonsko tijelo, križaste stabilizatore na repu, bojnu glavu od 15 kilograma i operativni doseg od 300 kilometara.

Mironenko je naglasio brzu prilagodbu Kijeva novonastalom razvoju na bojištu. Ali kako, to se može otkriti samo s vremenom, kada neprijatelj shvati prirodu protumjera i one više ne pružaju konkurentsku prednost, poručio je na kraju.