U divljini Britanske Kolumbije u Kanadi potraga jednog vuka za hranom pokazala se zapanjujuće interesantnom. Umjesto da napadne plijen, jedna ženka vuka demonstrirala je niz postupaka kako bi došla do mamca u klopci za rakove. Riječ je o ponašanju koje znanstvenici smatraju prvom poznatom potencijalnom uporabom alata kod divljih vukova.

Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere, rekao je za agenciju AFP Kyle Artelle, biološki ekolog s američkog državnog Sveučilišta New York i jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu "Ecology and Evolution".

Otkriće je nastalo tijekom programa uklanjanja invazivnih zelenih rakova. Klopke za rakove bile su uronjene u duboku vodu, a znanstvenici su primijetili da su neke klopke misteriozno odvučene na obalu, a mamac nestao. U početku su pretpostavljali da je za to bio odgovoran morski grabežljivac.

Kamere postavljene u svibnju 2024. godine otkrile su što se zapravo dogodilo. Vučica je otplivala do plovka klopke, povukla ga na obalu i metodički povlačila uže, nasukavajući klopku na kopno. Zatim je pregrizla mrežu kako bi došla do mamca. Znanstvenici su to ponašanje opisali kao pažljivo izveden niz koraka, jasno različit od, primjerice, napada životinje na plijen.

Ovaj vuk je došao i samo je vidio plovak i znao je da je plovak vezan za klopku. Znao je kako povući klopku gore. Znao je da ako povuče klopku na plažu, može doći do hrane… Doista inteligentno, doista nevjerojatno, sofisticirano ponašanje, rekao je Artelle.

Profesor Paul Paquet s australskog Sveučilišta Victoria, jedan od autora navedenog istraživanja, napomenuo je da vukovi u udaljenim područjima mogu imati više vremena za eksperimentiranje te da znanstvenici ipak nisu sigurni koliko je takvo ponašanje rašireno među drugim divljim vukovima.

Izvor: Science Alert