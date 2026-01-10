Ono što bi u većini gradova diljem svijeta bila znanstvena-fantastika, u San Franciscu je normalna stvar. U tom gradu automobili kojima upravljaju ljudi ceste dijele s robotaksijima, a iako autonomna vozila nisu savršena, iz Wayma kaže kako su značajno bolji vozači od ljudi.

S tim se ipak ne slažu svi. Prvenstveno, oni kojima bi Waymova tehnologija jednom mogla uzeti posao - taksisti. Oni su u San Franciscu prosvjedovali protiv Wayma i njihovih robotaksija podsjećajući na neke od problema koji su posljednjih mjeseci zabilježeni na cestama.

Robotaksi pregazio poznatu mačku

Nedavno smo pisali o situaciji kada su, zbog nestanka struje u San Franciscu, brojni Waymovi robotaksiji zapeli na cestama i izazvali kaos u prometu, a zabilježen je i slučaj u kojem je njihovo vozilo u kojem nije bilo vozača u raskrižju prošlo pored muškarca koji je ležao na cesti tijekom policijske intervencije. Također, kompanija je došla na loš glas i kada je robotaksi pregazio popularnu mačku u jednoj četvrti ovog grada.

Waymo, kao i druge kompanije (npr. Tesla) s vremenom namjeravaju značajno proširiti svoju mrežu robotaksija, a kada računala budu upravljala automobilima, bit će sve manje mjesta za ljudske vozače.

Taksisti koji voze za Uber i Lyft prosvjedom su od regulatornih tijela zatražili veći nadzor nad robotaksijima te su pozvali na veću odgovornost i sigurnije ulice San Francisca.

Različiti standardi

Kako je novinarima objasnio jedan prosvjednik koji taksira i za Uber i Lyft, oni nisu protiv tehnologije, no smeta ih nepošten odnos, odnosno tvrdi da se na vozače i kompanije koje pružaju usluge robotaksija ne primjenjuju isti standardi. Njihovi su zahtjevi jasni - smatraju da bi se autonomna vozila trebala ukloniti s javnih prometnica sve dok se ne ispune svi sigurnosni standardi.

Podsjetimo, dozvolu za robotaksije u tom je gradu imao i Cruise, no nakon prometne nesreće u kojoj je autonomni taksi pregazio jednu pješakinju, oni su izgubili dozvolu za pružanje usluge robotaksija, a na kraju su se povukli s tog tržišta. Waymo tako velikih problema nije imao te su kao odgovor na ove prosvjede iz kompanije komentirali kako je njihova misija da Waymo Driver postane vozač kojem će se moći najviše vjerovati.

No koliko god da su taksisti nezadovoljni s naprednim tehnološkim rješenjima zbog kojeg bi jednom vozači mogli izgubiti posao, činjenica je da je napredak ostvaren na ovom tržištu posljednjih godina jako velik. Tržištem dominiraju američke i kineske kompanije, no svog aduta na ovom tržištu ima i Hrvatska te je Mate Rimac krajem prošle godine najavio kako će se prvi robotaksiji na zagrebačkim cestama pojaviti u proljeće ove godine.

Izvor: NY Post