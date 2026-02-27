Google se više puta do sada našao na udaru kritika i tužbi zbog, kako tvrde europski regulatori, forsiranja vlastitih proizvoda i usluga u svojoj tražilici, a na štetu konkurencije. Upravo zato iz ove tvrtke namjeravaju uvesti veliku promjenu u načinu na koji se prikazuju rezultati pretraživanja na tražilici, a te bi promjene trebale vrijediti samo na europskom tržištu.

Razlog za ovom promjenom, koja bi mogla negativno utjecati na korištenje Googleovih usluga, a time i njihovu zaradu, dakle, ne leži u činjenici što je ekipa iz ove tvrtke odjednom odlučila konkurentima dati jednaku šansu na svojoj tražilici, već zbog straha od - kazni.

Naime, davanjem prednosti vlastitim uslugama prilikom pretraživanja interneta, Googleu ima strukturnu prednost u odnosu na druge kompanije, čime može kršiti stavke Akta o digitalnim tržištima o jednakom postupanju prema konkurentskim usluga. Onima koji se ne pridržavaju tog akta prijeti kazna u iznosu do čak deset posto globalnog godišnjeg prihoda, što bi u slučaju Googlea bio jako veliki iznos.

Uskoro počinju s testiranjima

Službeno iz Googlea nema nekih obavijesti o tome što namjeravaju napraviti, no prema ljudima upoznatim sa situacijom, uskoro bi mogli početi eksperimentirati s novim formatima prikazivanja rezultata pretraživanja. Cilj je konkurentskim uslugama pružiti veću automatsku vidljivost u određenim kategorijama pretraživanja poput hotela, restorana, letova i slično.

Umjesto da, kao i do sada budu skrivene nekoliko poveznica niže, ispod glavnih rezultata istraživanja (poznato je kako mnogi korisnici niti ne gledaju donje rezultate pretraživanja, a pogotovo ne one na sljedećim stranicama), te bi se konkurentne usluge trebale prikazivati pored rezultata Googleovih usluga.

Kada se npr. prikazuju rezultati za smještaj u nekom hotelu u Zagrebu, rezultati konkurentskih platformi prikazivat će se na vrhu ili pri vrhu stranice s rezultatima, dok će Googleovi rezultati nekada biti ispod njih, odnosno ti će rezultati biti isprepleteni.

Google je ranije predložio nekoliko okvira usklađivanja s europskim zakonodavstvom, no konkurentske tvrtke te industrijske udruge tvrdile su kako ti prijedlozi nisu donijeli značajne strukturne promjene i bit će zanimljivo vidjeti hoće li ove nove promjene koje uskoro stupaju na snagu zadovoljiti standarde tržišnog natjecanja EU-a. Iz Googlea, kao i EK do sada nisu komentirali spomenute promjene koje kompanija namjerava uvesti na tražilici.

Izvor: Tech Spot