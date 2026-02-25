Američki borbeni zrakoplov 5. generacije, F-35 Lightning II, nadograđen je umjetnom inteligencijom, omogućivši tom zrakoplovu samostalno prepoznavanje dosad nepoznatih emitera u letu. Test tog AI sustava označava prvo integriranje umjetne inteligencije u sustave borbenih zrakoplova za generiranje neovisnih podataka o identifikaciji vojnih ciljeva.

Riječ je o tehnološkom iskoraku koji je izveden u okviru projekta Overwatch, u Zračnoj bazi Nellis u Nevadi. AI model, razvijen i istreniran interno, riješio je nejasnoće u identifikaciji emitera, poboljšavajući situacijsku svijest i smanjujući kašnjenje u odlučivanju pilota, izvijestio je u priopćenju za medije Lockheed Martin, proizvođač F-35 zrakoplova, a prenosi portal The Aviationist.

Nakon što je AI sustav identificirao nove emitere, automatizirani alat ih je označio. Time su ti podaci odmah iskorišteni za dodatno treniranje AI modela, koji je u roku od nekoliko minuta naučio prepoznavati tu novu klasu emitera. Ažurirani modeli potom su učitani u zrakoplov, kako bi ga pripremili za sljedeće misije.

Tehnologija 6. generacije integrirana u zrakoplov 5. generacije

U vojnoj terminologiji, “emiteri” označavaju izvore radiofrekvencijskih signala poput radara, komunikacijskih ili sustava protuzračne obrane. Signale hvataju antene F-35 borbenog zrakoplova, uključujući one povezane sa sustavom samoobrane. Sustav pojačan umjetnom inteligencijom mogao bi pomoći pilotima da brzo prepoznaju prijetnje koje još nisu u bazi podataka, čime se poboljšava situacijska svijest i preživljavanje zrakoplova u borbenim uvjetima.

To je demonstracija tehnologije 6. generacije prenesene na platformu 5. generacije. Jednako je važno da možemo ponovno programirati AI model na zemlji i da ta ažuriranja budu dostupna za sljedeću misiju, što je ključan korak za održavanje taktičke prednosti u brzo mijenjajućem okruženju prijetnji, rekao je Jake Wertz, potpredsjednik odjela Sustava za borbu F‑35 u Lockheed Martinu.

Inicijative poput projekta Overwatch pokazuju kako inoviramo s namjerom, gradeći rješenja koja se besprijekorno integriraju i pružaju trenutnu vrijednost. Rezultati ovih testova leta omogućit će budući razvoj i potencijalne puteve integracije, poručili su iz Lockheed Martina u priopćenju za medije.

Američko ratno zrakoplovstvo je podržalo testiranje AI sustava na F-35, kako bi se procijenila zrelost tehnologije i izvedivost integracije.

Platforma za uništavanje neprijateljske protuzračne obrane

F-35 je posebno učinkovit u misijama suzbijanja i uništavanja neprijateljske protuzračne obrane. Korištenjem radarske nevidljivosti, senzora i ciljanih sustava, može otkrivati, ometati i uništavati površinske protuzračne prijetnje.

Sustavi Elektroničkog potpornog mjerenja (ESM) i AESA radar omogućuju elektroničke napade, stvaranje lažnih ciljeva i ometanje mreža. Paket AN/ASQ-239 pruža sveobuhvatno upozorenje, podršku ciljanju i samoodbranu protiv modernih integriranih sustava protuzračne obrane.