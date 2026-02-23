Nove generacije (a to se može reći i za mnoge manje i više starije) ne mogu zamisliti živote bez svojih telefona i općenito ekrana. Ponekad se čini kako su im online životi važniji od stvari koje proživljavaju u stvarnom svijetu, no kako je dobro poznato, korištenje ekrana ima brojne negativne strane. Puno se tako posljednjih godina govori o ovisnosti i utjecaju ekrana i društvenih mreža na mentalno stanje mladih, kao i na koncentraciju i njihove kognitivne sposobnosti.

Toga su i djeca i tinejdžeri sve svjesniji te pokušavaju pronaći način kako bi što više vremena proveli offline, što uključuje različite nove hobije koji ne uključuju ekrane, ali i korištenje starije tehnologije. Već smo pisali o sve većoj popularnosti klasičnih mobitela koje sada dio mladih koristi kao zamjenu za pametne telefone. Na takvim se uređajima ne može surfati internetom (barem ne kao na velikim ekranima smartphonea), nema većine popularnih aplikacija te su namijenjeni prvenstveno telefoniranju i dopisivanju. Baš kao i u vrijeme kad su mobiteli postali popularni početkom ovog stoljeća.

Povratak iPoda

U posljednje vrijeme, prenose na Axiosu, pojavio se još jedan trend među svima (pogotovo mladima) kojima je dosta konstantne povezanosti i tzv. digitalnog izgaranja, a to je korištenje iPoda. Appleov glazbeni uređaj omogućuje im da se fokusiraju samo i isključivo na - glazbu.

Danas mnogi uz slušanje glazbe pregledavaju društvene mreže, dopisuju se i rade druge stvari na ekranu, no čini se kako nekima sve to stvara samo opterećenje i multitasking zbog kojeg se ne mogu fokusirati samo na jednu stvar i uživati u njoj.

O tome je za Axios govorio i poznati profesor računalnih znanosti i autor knjige “Digitalni minimalizam” Cal Newport. Objasnio je kako je stara tehnologija napravljena kako bi ispunjavala samo jednu svrhu: Sve što možete s iPodom, npr., jest slušati glazbu. S druge strane, s pametnim telefonima je “gotovo nemoguće kontrolirati tehnologiju” jer je riječ o jednom uređaju donosi gomilu mogućnosti, od slušanja glazbe, preko dopisivanja, društvenih mreža, čitanja vijest itd.

Situaciju je najbolje opisala Katherine Esters, s kojom su razgovarali novinari Axiosa, a koja je za 200 dolara kupila jedan stariji model iPoda. Objasnila je kako ponekad samo želi prošetati i slušati glazbu, bez da joj se tijekom šetnje pojavi 20 obavijesti na ekranu.

Iako je Apple još 2022. u potpunosti prestao s prodajom iPodova, podaci s eBaya pokazuju kako je potražnja za Appleovim glazbenim uređajima prošle godine porasla za više od 25 posto za model iPod Classic, odnosno više od 20 posto za model iPod Nano u odnosu na godinu ranije.