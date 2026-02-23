Brzina kojom napreduje umjetna inteligencija prilično je nevjerojatna te se konstantno pojavljuju novi modeli s naprednijim sposobnostima i mogućnostima. Takav će se razvoj nastaviti i dalje, a tehnološki lideri sanjaju o trenutku kada će doseći razinu tzv. opće umjetne inteligencije (AGI), odnosno kada će AI dostići i premašiti ljudsku inteligenciju.

Što će se onda dogoditi, nitko ne zna i možemo samo nagađati. Pri tome, naravno, ne treba zanemariti i različite negativne i pesimistične scenarije i možemo se samo nadati kako su oni rezervirani za SF filmove, ne i za stvarnost.

Usporite tu stvar

Na to opće neznanje oko budućnost s naprednom AI upozorio je i poznati američki kongresnik Bernie Sanders. Tijekom gostovanja na Sveučilištu Stanford krajem prošlog tjedna upozorio je kako niti Kongres, niti američka javnost nemaju pojma o razmjerima i brzini AI revolucije koja grabi velikim koracima. Nakon što se prošlog tjedna, zajedno s kongresnikom Ro Khannom sastao s više čelnika tehnološke industrije u Kaliforniji, pozvao je na hitno političko djelovanje kako bi se “usporila ova stvar” i to u trenutku dok tehnološke kompanije vode utrku u izgradnji sve moćnijih sustava umjetne inteligencije.

Kakav je njegov stav prema takvom nekontroliranom razvoju ove tehnologije, najbolje možemo vidjeti po tome što je AI revoluciju nazvao najopasnijim trenutkom u modernoj povijesti.Kongres i američki narod vrlo su nespremni za tsunami koji dolazi, komentirao je.

Što Silicijska dolina može učiniti za SAD?

Senatori nisu spominjali imena osoba s kojima su se sastali (osim da je riječ o višim čelnicima najistaknutijih tehnoloških kompanija), no Khanna je naglasio važnost ovih sastanaka kako bi tehnološki lideri mogli shvatiti i razumjeti zabrinutost brojnih Amerikanca iz radničke klase.

Ovaj kongresnik, koji bi mogao biti jedan od predsjedničkih kandidata 2028. godine, slikovito je opisao trenutačnu situaciju s razvojem umjetnom inteligencijom i tehnološkim kompanijama koje je razvijaju: Moramo se zapitati ne što Amerika može učiniti za Silicijsku dolinu, nego što Silicijska dolina može učiniti za Ameriku.

Tijekom govora na Stanfordu, Sanders je istaknuo svoju zabrinutost oko načina na koji će Ai utjecati ne samo na tržište rada, već i osobnu dobrobit i sposobnost ljudi da međusobno komuniciraju. Mnogi postaju već sada ovisni o AI-ju kao izvoru emocionalne podrške te se američki senator pita kakav je dugoročni učinak takve situacije na ljude. Također, pozvao je i na javnu raspravu oko budućnosti rada u trenutku dok AI mijenja gospodarstvo, demokraciju i emocionalni život ljudi.

Izvor: The Guardain