Prevare uz pomoć umjetne inteligencije (AI) sve su učestalije, no istovremeno je većina ljudi i dalje previše uvjerena u vlastitu sposobnost razaznavanja lažnih lica, pokazalo je australsko istraživanje u kojem su sudionici trebali procijeniti jesu li fotografije stvarne ili generirane računalom.

Studija Sveučilišta New South Wales (UNSW) u Sydneyju i Australskog nacionalnog sveučilišta (ANU) u Canberri detektirala je "zastarjele" pretpostavke o umjetnoj inteligenciji kod 125 sudionika. Među njima je bilo i osoba odabranih upravo zbog "iznimne sposobnosti prepoznavanja lica".

Prethodnih godina generirane fotografije su odavali očiti nedostaci poput neobične kose, pretjerano zaglađenih crta lica i drugih pokazatelja. No brz napredak tehnologije doveo je do stvaranja sve realističnijih prikaza ljudi, piše agencija dpa.

Istraživači navode kako su se čak i takozvani "super-prepoznavatelji" pokazali tek neznatno vještijima od prosječne osobe.

Ono što se pokazalo dosljednim jest uvjerenost ljudi u vlastitu sposobnost uočavanja AI lica – čak i kada to samopouzdanje nije utemeljeno na njihovoj stvarnoj uspješnosti, rekao je James Dunn s UNSW-a. Pojasnio je kako lica stvorena najnaprednijim sustavima više nije tako lako otkriti.

S obzirom na to da su prijevare temeljene na AI tehnologiji rastući problem, znanstvenici upozoravaju da kombinacija teško uočljivih lažnih slika i "neutemeljenog samopouzdanja" ostavlja pojedince i tvrtke ranjivima na manipulacije prevaranata i zlonamjernih aktera.

Umjesto traženja očiglednih bizarnosti poput neobičnih anatomskih pogrešaka, ljudi bi trebali biti na oprezu kada vide prikaze koji su "gotovo predobri da bi bili istiniti".

Najnaprednija AI lica ne odaju ono što je na njima pogrešno, već ono što je 'previše ispravno', rekla je Amy Dawel s ANU-a. Pojasnila je da AI prikazi, umjesto očitih grešaka, teže tome da budu neobično prosječni – izrazito simetrični, skladnih proporcija i statistički tipični.

Kako generirani identiteti postaju sve prisutniji u svakodnevnom životu, razumijevanje tko ih i kako može otkriti bit će od ključne važnosti za kognitivnu znanost i društvenu otpornost, zaključili su istraživači u radu objavljenom u veljači u časopisu British Journal of Psychology.