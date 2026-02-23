Europski digitalni inovacijski centar za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu i medicini AI4Health.Cro otvorio je prijave za inovacijsko natjecanje "AI u službi dijabetesa", s ciljem razvoja pomoći osobama s dijabetesom tipa 2 u pridržavanju terapije lijekovima.

Natjecanje je namijenjeno startupovima, studentima, istraživačima i interdisciplinarnim timovima, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Rok za prijavu je 9. ožujka, dok će završnica biti održana sredinom svibnja na Demo danu u Zagrebu, priopćio je u utorak Institut Ruđer Bošković.

Sudionici će razvijati rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja mogu prepoznati pacijente s povećanim rizikom nepridržavanja terapije te ponuditi konkretne intervencije primjenjive u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Očekuje se izrada funkcionalnih modela, tehničke dokumentacije i prototipova s potencijalom primjene u zdravstvenom sustavu.

Prema podacima Međunarodne dijabetičke federacije, procjenjuje se da je 2024. godine u svijetu živjelo oko 589 milijuna odraslih osoba s dijabetesom, a do 2050. taj bi broj mogao porasti na 853 milijuna. Istodobno, pridržavanje terapije i dalje predstavlja velik izazov.

Prema meta-analizama, tek 50 do 60 posto bolesnika dosljedno se pridržava terapije, što se povezuje s lošijim metaboličkim ishodima, većim rizikom od komplikacija i češćim hospitalizacijama. U praksi to znači češća pogoršanja bolesti i dodatno opterećenje zdravstvenog sustava, dok za pacijente podrazumijeva nestabilniju kontrolu bolesti i veći rizik od prekida terapije.

Natjecanje se provodi u partnerstvu s tvrtkama AstraZeneca i Novo Nordisk Hrvatska, uz podršku projekta Centra za zdravstvene podatke (CHDC) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sudionici će raditi s anonimiziranim zdravstvenim podacima u kontroliranim uvjetima, u skladu s GDPR-om i visokim sigurnosnim standardima.

Koordinatorica projekta AI4Health.Cro Anja Barešić istaknula je kako je cilj natjecanja razvoj rješenja s realnim potencijalom primjene u kliničkoj praksi, dok iz partnerskih kompanija naglašavaju važnost inovacija koje mogu unaprijediti svakodnevno liječenje i smanjiti komplikacije bolesti.

Dosadašnji inovacijski izazovi tog centra okupili su više od 200 sudionika u više od 40 timova, a rezultirali su razvojem funkcionalnih prototipova, pokretanjem startupa i nastavkom suradnje s kliničkim ustanovama. Projekt AI4Health.Cro financira se sredstvima Europske unije, uz planirano djelovanje do 2029. godine.