Iz YouTubea su najavili kako će proširiti svoju eksperimentalnu opciju konverzacijske umjetne inteligencije, koja je trenutačno dostupna na webu i mobilnoj aplikaciji, i na velike ekrane. Zahvaljujući tom novitetu, korisnici koji gledaju YouTube na televizorima moći će postavljati pitanja o sadržaju koji se prikazuje, a umjetna inteligencija davat će odgovore. I to sve bez potrebe za napuštanjem ekrana na kojem gledaju taj video ili čak pauziranja videa.

Kada ova opcija postane dostupna, a treba naglasiti kako će je, barem na početku, moći koristiti samo ograničen broj korisnika, moći će se koristiti klikom na virtualnu tipku “Ask” na ekranima. Time će se pozvati AI asistent koji će odmah dati i prijedloge pitanja koji su povezana s videozapisom koji se gleda, no ako korisnik želi saznati nešto drugo oko videa koji gleda, moći će pritisnuti tipku mikrofona na daljinskom upravljaču i postaviti to pitanje Googleovoj umjetnoj inteligenciji.

Hrvatski jezik nije podržan

Npr. ako gleda video o pripremi nekog jela, može od AI-a zatražiti da mu da popis namirnica potrebnih za spremanje tog jela ili, ako gleda video s pozadinskom glazbom, može upitati o kojoj je pjesmi riječ ili da mu prikaže riječi te pjesme.

Ova opcija trenutačno je dostupna samo određenim punoljetnim korisnicima i na određenim jezicima (hrvatski, naravno, nije na tom popisu, ali je npr. engleski i španjolski).

Na odluku o implementaciji ove opcije na televizorima možda su utjecali i rezultati nedavnog istraživanja prema kojem Amerikanci danas više nego ikada prije pristupaju YouTubeu putem televizora. Od ukupnog vremena koje gledaju TV, Amerikanci čak 12,4 posto vremena na velikom ekranu provode uz YouTube, što je više čak i od Netflixa i Disneya.

YouTube nije jedina kompanija koja implementira konverzacijsku AI na svoju TV aplikaciju, već su slične poteze ranije najavile i druge tehnološke kompanije poput Amazona i Rokua. Amazon je tako na svojim Fire TV uređajima predstavio asistenticu Alexa+ s kojom mogu razgovarati oko prijedloga sadržaja, postavljati pitanja o glumcima i lokacijama snimanja itd.

Izvor: Tech Crunch