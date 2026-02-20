Početkom ovog desetljeća Mark Zuckerberg imao je planove oko predstavljanja Metina pametnog sata kojeg su razvijali u okviru projekta Malibu 2. O tome smo pisali još prije 5 godina kada je ime ove kompanije još bilo Facebook te se uređaj na tržištu trebao pojaviti kao Facebook Watch. Prvi model, govorile su tadašnje glasine, trebao je raditi na Androidu, dok je drugi model trebao pokretati Facebookov operativni sustav.

Tijekom tog vremena, stvari su se radikalno promijenile. Kako za Zuckerbergovu kompaniju, tako i za cijelo tehnološko tržište.

Osim promjene imena iz Facebooka u Metu, tvrtka je promijenila i fokus poslovanja pa su odustali od satova kako bi većinu svojih resursa usmjerili na, kako su tada mislili, tehnologiju budućnosti. No to nije bila umjetna inteligencija, već je Zuckerberg tada mislio kako će to biti virtualna stvarnost, a da je pogriješio shvatio je nakon što je u razvoj ulupao više desetaka milijardi dolara.

Žele ponoviti uspjeh pametnih naočala

Kada je shvatio u kojem se smjeru kreće tržište, ponovno je promijenio fokus, ovog puta na AI, a s vremenom su ostvarili i veliki uspjeh sa svojim pametnim naočalama.

Sada, prema izvještajima tehnoloških medija objavljenima ovog tjedna, ponovno razmišljaju o ulasku na tržište pametnih satova. Pozivajući se na izjave dviju osoba koje su upoznate sa situacijom, ali su naravno htjele ostati anonimne, na The Informationu tvrde kako prvi Metin pametni sat možemo očekivati već ove godine. Nije poznato hoće li, kako su planirali ranije, sat imati čak tri kamere, no jasno je kako će veliki naglasak na njemu biti na Metinoj umjetnoj inteligenciji i AI asistentu. Također, kao i većina ostalih satova, imat će opcije za praćenje zdravstvenog stanja korisnika.

S obzirom na to da je u posljednje vrijeme zabilježena velika potražnja za njihovim pametnim naočalama, ne treba čuditi da su se u kompaniji odlučili na razvoj novih gadgeta. Osim pametnog sata, u planu su i najmanje četiri modela novih pametnih naočala u kojima će se veliki naglasak staviti na proširenu i tzv. miješanu stvarnost te je riječ o tehnologijama koje spajaju stvarni svijet s virtualnim objektima.

Neki čak misle kako bi takve naočale jednom mogle zamijeniti (u potpunosti ili djelomično) pametne telefone pa Zuckerberg želi biti spreman kada dođe taj trenutak kako bi mogao imati jednu od glavnih uloga na tom tržištu.

Što se pametnog sata tiče, iz ove tvrtke još nema službenih podataka, no ako ga zaista namjeravaju predstaviti ove godine, za očekivati je kako će se uskoro pojaviti nove glasine s detaljnijim informacijama.

Izvor: Reuters