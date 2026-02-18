Nova američka vojna bespilotna letjelica osmišljena za lansiranje projektila bez izlaganja pilota opasnosti približava se svom prvom letu. Bespilotna letjelica LongShot američke tvrtke General Atomics, trenutno označena označena kao X-68A, dovršila je opsežna ispitivanja na tlu, uključujući provjere sustava za izbacivanje naoružanja, čime je ostvaren važan napredak u njezinu razvoju.tri vijesti o kojima se priča Spretniji i od mnogih ljudi VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha Veliki uspjeh Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji LongShot Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Program vodi američka Agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA), uz sudjelovanje više američkih državnih tijela, među njima i američko ratnog zrakoplovstva, amweričke ratne mornarice, američke kopnene vojske i NASA-e.
DARPA-in LongShot s tvrtkom General Atomics Aeronautical Systems uspješno je dovršio niz tehničkih prekretnica, čime se ta zračno lansirana bespilotna letjelica, nedavno označena kao X-68A, približila fazi ispitivanja u letu. Nedavna postignuća, uključujući ispitivanja u aerodinamičkom tunelu u punoj veličini te uspješne probe sustava za padobranski povrat i izbacivanje naoružanja, pokazuju znatan napredak u razvoju ove sposobnosti sljedeće generacije, ističe DARPA u najnovijem priopćenju, a prenosi portal The War Zone (TWZ). Agencija dodaje:
Predviđeno je da LongShot prvi put bude lansiran s američkog borbenog zrakoplova F-15. Svrha projekta jest omogućiti da zrakoplov-nositelj otpusti taj dron koji može lansirati projektile zrak–zrak, čime se produljuje domet protuzračnog djelovanja i smanjuje izloženost matičnog zrakoplova.
Oblik i tehničke značajke
Ranije objavljeni prikazi prikazuju dron vitkih linija s preklopnim krilima i manjim prednjim upravljačkim površinama. U unutarnjem spremniku nosi najmanje jedan projektil AIM-120 AMRAAM. X-68A je pogonjen turbomlaznim motorom Williams WJ38-15, isti tip kakav se koristi i u njemačkom krstarećem projektilu Taurus KEPD 350, koji postiže brzine blizu 0,95 brzine zvuka (1164 km/h).
Iako X-68A ima sustav padobranskog povrata, on je namijenjen ispitivanjima i obuci.
LongShot je namijenjen za sukob. U borbenim scenarijima povrat zapravo nije praktičan, a cijena ne zahtijeva takvo rješenje. Međutim, za ispitivanja i obuku letjelica je povratna i imamo mogućnosti za to, rekao je C. Mark Brinkley iz tvrtke General Atomics za TWZ.
Šira uloga i otvorena pitanja
Osim s borbenih zrakoplova, razmatra se i lansiranje LongShot drona s bombardera ili transportnih zrakoplova. Izvršni direktor General Atomicsa Patrick "Mike" Shortsleeve opisao je projekt kao zapravo zračno lansiranog lovca, dodavši da će moći nositi projektile zrak–zrak i biti uveden u borbu u većem broju kada to bude potrebno.
Unatoč napretku, ostaju pitanja o troškovnoj učinkovitosti i stvarnoj vrijednosti u borbenim uvjetima. Ispitivanja u letu s F-15 planiraju se prije kraja 2026. godine.