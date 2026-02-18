Nova američka vojna bespilotna letjelica osmišljena za lansiranje projektila bez izlaganja pilota opasnosti približava se svom prvom letu. Bespilotna letjelica LongShot američke tvrtke General Atomics, trenutno označena označena kao X-68A, dovršila je opsežna ispitivanja na tlu, uključujući provjere sustava za izbacivanje naoružanja, čime je ostvaren važan napredak u njezinu razvoju.

Program vodi američka Agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA), uz sudjelovanje više američkih državnih tijela, među njima i američko ratnog zrakoplovstva, amweričke ratne mornarice, američke kopnene vojske i NASA-e.

DARPA-in LongShot s tvrtkom General Atomics Aeronautical Systems uspješno je dovršio niz tehničkih prekretnica, čime se ta zračno lansirana bespilotna letjelica, nedavno označena kao X-68A, približila fazi ispitivanja u letu. Nedavna postignuća, uključujući ispitivanja u aerodinamičkom tunelu u punoj veličini te uspješne probe sustava za padobranski povrat i izbacivanje naoružanja, pokazuju znatan napredak u razvoju ove sposobnosti sljedeće generacije, ističe DARPA u najnovijem priopćenju, a prenosi portal The War Zone (TWZ). Agencija dodaje:

Predviđeno je da LongShot prvi put bude lansiran s američkog borbenog zrakoplova F-15. Svrha projekta jest omogućiti da zrakoplov-nositelj otpusti taj dron koji može lansirati projektile zrak–zrak, čime se produljuje domet protuzračnog djelovanja i smanjuje izloženost matičnog zrakoplova.

Oblik i tehničke značajke

Ranije objavljeni prikazi prikazuju dron vitkih linija s preklopnim krilima i manjim prednjim upravljačkim površinama. U unutarnjem spremniku nosi najmanje jedan projektil AIM-120 AMRAAM. X-68A je pogonjen turbomlaznim motorom Williams WJ38-15, isti tip kakav se koristi i u njemačkom krstarećem projektilu Taurus KEPD 350, koji postiže brzine blizu 0,95 brzine zvuka (1164 km/h).

Iako X-68A ima sustav padobranskog povrata, on je namijenjen ispitivanjima i obuci.

LongShot je namijenjen za sukob. U borbenim scenarijima povrat zapravo nije praktičan, a cijena ne zahtijeva takvo rješenje. Međutim, za ispitivanja i obuku letjelica je povratna i imamo mogućnosti za to, rekao je C. Mark Brinkley iz tvrtke General Atomics za TWZ.

Šira uloga i otvorena pitanja

Osim s borbenih zrakoplova, razmatra se i lansiranje LongShot drona s bombardera ili transportnih zrakoplova. Izvršni direktor General Atomicsa Patrick "Mike" Shortsleeve opisao je projekt kao zapravo zračno lansiranog lovca, dodavši da će moći nositi projektile zrak–zrak i biti uveden u borbu u većem broju kada to bude potrebno.

Unatoč napretku, ostaju pitanja o troškovnoj učinkovitosti i stvarnoj vrijednosti u borbenim uvjetima. Ispitivanja u letu s F-15 planiraju se prije kraja 2026. godine.