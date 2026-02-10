Električni automobil kineske tvrtke Changan, Nevo A06, uskoro će u Kini imati premijeru, ali s jednim bitnim novitetom za automobilsku industriju. Naime, bit će opremljen prvom masovno proizvedenom natrij-ionskom baterijom za električna vozila.

Riječ je o tehnologiji koju je razvila kineska tvrtka CATL, jedan od najvećih svjetskih proizvođača baterija za električne automobile, a prošla je rigorozno zimsko testiranje na temperaturama znatno ispod standardnih granica za rad električnih vozila.

Impresivne performase na niskim temperaturama

Prema pisanju portala Gizmochina, Nevo A06 se punio bez problema na oko -30 °C i nastavio je raditi na temperaturama čak do -50 °C. Impresivno je da je na -40 °C zadržao više od 90 % svojeg izvornog kapaciteta, što je izvedba koju je teško postići konvencionalnim baterijama na bazi litij-željeznog fosfata (LFP).

CATL-ova natrij-ionska baterija Naxtra, certificirana za upotrebu u putničkim vozilima, ima kapacitet od 45 kWh. Changan navodi da to omogućuje približno 400 kilometara dosega prema kineskom CLTC ciklusu, usporedivo s LFP električnim vozilima sličnog kapaciteta baterija, ali uz znatno bolju otpornost na hladnoću. Testiranja na ekstremnim hladnoćama potvrdila su da natrij-ionske baterije mogu održavati snagu u ekstremnoj hladnoći, bez gubitka dometa koji je tipičan za LFP baterijsku tehnologiju.

Baterija za specifične uvjete

CATL opisuje tehnologiju kao početak "faze dvostruke kemije", omogućujući proizvođačima automobila odabir idealne baterije za specifične uvjete. Natrij-ionske baterije mogle bi koristiti vozilima koja se redovito izlažu niskim temperaturama, a tehnologija bi se mogla proširiti i na širu paletu Changanovih električnih vozila zbog potencijalnih ušteda.

Natrij, koji je tisuću puta dostupniji od litija i raširen u različitim regijama, smanjuje pritisak na opskrbni lanac, a pritom nudi i nešto veću sigurnost smanjenim rizikom od zapaljenja baterije.

Ipak, litij-ionske baterije brzo napreduju. CATL tvrdi da njegova najnovija 5C litij-ionska baterija može zadržati 80 posto izvornog kapaciteta nakon 3000 punih ciklusa i pod atmosferskim uvjetima od 20 °C, što je otprilike jednako 1,77 milijuna kilometara na cesti. Istovremeno omogućuje teoretsko punjenje od nule do 100 posto za oko 12 minuta, pružajući pouzdanost čak i pri čestom korištenju brzih punjača.