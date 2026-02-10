Djeca i mladi sve su izloženiji digitalnim prijetnjama, a 2025. zabilježen je rast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, upoznavanja s pornografijom i zadovoljenja pohote pred djetetom, izvijestilo je Ravnateljstvo policije predstavljajući preventivnu kampanju #sigurniONLINE.

Kampanja je pokrenuta u povodu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, a usmjerena je na sve izraženije rizike i opasnosti kojima su djeca i mladi izloženi u digitalnom okruženju.

U policiji dodaju kako novija istraživanja, provedena u Hrvatskoj, ukazuju na pretjeranu izloženost djece internetu, društvenim mrežama, odnosno digitalnim tehnologijama općenitom.

Ravnateljstvo policije ističe kako službene policijske statistike potvrđuju ozbiljnost ove pojave, navodeći da je da je tijekom 2025. evidentirano ukupno 6332 kaznena djela na štetu djece, od čega se 1150 kaznenih djela odnosi na kaznena djela protiv spolne slobode te spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Dio žrtava ovakva kaznena djela prijavljuje tek nakon punoljetnosti, dok je u velikom broju slučajeva viktimizacija prijavljena dok su žrtve još bile maloljetne, dodaje policija.

Policija je tijekom 2025. evidentirala 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, što je porast od 6 posto u odnosu na godinu ranije, kada je evidentirano 427 tih kaznenih djela.

Tijekom prošle godine zabilježena su i 154 kaznena djela upoznavanje djece s pornografijom, što je za 19 posto više u odnosu na godinu dana ranije, kada je evidentirano ukupno 130 tih kaznenih djela.

Također, policija je u 2025. zabilježila 62 kaznena djela zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, što je 29 posto više u odnosu na godinu ranije, kada ih je evidentirano ukupno 48. U istom razdoblju zabilježeno je 313 kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, što je 11,6 posto manje u odnosu na 2024., kada je evidentirano 355 takvih kaznenih djela.

Evidentirano 1141 kazneno djelo međuvršnjačkog nasilja

Pored toga, tijekom prošle godine zabilježeno je 16 kaznenih djela mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, što je 36 posto manje u odnosu na godinu ranije, kada ih je evidentirano 25.

U policiji naglašavaju kako poseban izazov predstavlja i međuvršnjačko nasilje povezano s digitalnim okruženjem, budući da je tijekom 2025. evidentirano 1141 kazneno djelo međuvršnjačkog kriminaliteta, pri čemu se ističu kaznena djela protiv osobne slobode, uključujući prijetnje, prisile i nametljivo ponašanje.

Zabilježen je i porast kaznenih djela protiv privatnosti, poput neovlaštene uporabe osobnih podataka, zlouporabe snimki spolno eksplicitnog sadržaja te neovlaštenog slikovnog i zvučnog snimanja, što su oblici izravno povezani s korištenjem digitalnih tehnologija.

Promatrajući dnevnu statistiku, hrvatska je policija tijekom 2025. godine postupala u ukupno 1674 događaja nasilja među djecom i mladima, što predstavlja prosjek od gotovo pet događaja dnevno, a obuhvaća fizičko, psihičko i elektroničko nasilje, spolna uznemiravanja te druga rizična i neprihvatljiva ponašanja.

Ravnateljstvo policije navodi kako se važan pokazatelj rasta digitalnih prijetnji može pratiti i kroz prijave putem aplikacije Red Button. Tako je tijekom 2025. godine zaprimljena 561 prijava, od čega se 367 prijava odnosilo na online oblike zlostavljanja djece, dok su se preostale prijave odnosile na štetne internetske sadržaje.

Sve navedeno jasno potvrđuje potrebu za sustavnim, ranim i kontinuiranim preventivnim djelovanjem usmjerenim na djecu, roditelje, škole, ali i širu javnost, ističe Ravnateljstvo policije.

Podsjećaju da već niz godina, kroz suradnju s odgojno obrazovnim ustanovama i neposredan rad s djecom, provode preventivne, edukativne i informativne aktivnosti s ciljem suzbijanja navedenih oblika ugrožavanja djece u digitalnom prostoru, ali i osvješćivanja cjelokupne javnosti o rizicima i opasnostima kojima su djeca potencijalno izložena na internetu i društvenim platformama.

Policijski savjeti o sigurnom ponašanju na internetu

Preventivna kampanja #sigurniONLINE nadogradnja je postojećih aktivnosti te upozorava roditelje i odrasle na rizike dječjeg nekontroliranog korištenja digitalnih tehnologija te jača kulturu odgovornog i sigurnog ponašanja djece na internetu, posebice osnovnoškolskog uzrasta.

Policija ističe kako u sklopu kampanje promovira i Europolovu digitalnu platformu Help4U koja djeci i mladima pruža mnoštvo informacija, savjeta kao i nužnu podršku te aplikaciju Red Button putem koje građani mogu brzo i jednostavno prijaviti sumnje na online zlostavljanje djece i druge štetne internetske sadržaje.

Ravnateljstvo policije je u sklopu preventivne kampanje podsjetilo i na osnovna pravila sigurnog ponašanja na internetu.

Djecu savjetuju da ne šalju svoje fotografije nepoznatim osobama, kao i da ne dijele osobne podatke ni šifre s drugim osobama. Uz to, savjetuju se da ne prihvaćaju zahtjeve za prijateljstvo nepoznatih osoba.

Također, djecu se savjetuje da ne vrijeđaju, ne rugaju se i ne pišu nepristojne ili mrzilačke komentare, kao i da ne šalju tuđe neprimjerene fotografije ili videosnimke.

Uz to, djecu se poziva da se obrate osobi od povjerenja u slučaju da ih nešto brine, dok više savjeta mogu pronaći na stranici HELP4U, a neprimjerene sadržaje prijaviti putem aplikacije Red Button.

Ravnateljstvo policije nadodaje kako će policijske uprave, u suradnji s partnerima, organizirati u narednim danima preventivno-edukativne aktivnosti namijenjene djeci i roditeljima, na kojima će se razgovarati o ovoj problematici. Stoga pozivaju građane da podrže policiju, a poruke kampanje prenese što većem broju djece i mladih, kako bi policija jačala njihovu sigurnost.