Imate li kakve zdravstvene tegobe, vjerojatno je da ćete se obratiti liječniku. No, što kad bi vas na promjene u tijelu i potencijalne zdravstvene tegobe netko upozorio i prije nego što se one pojave?

Upravo to želi postići startup iz Teksasa koji je predstavio svoj uređaj Throne (Prijestolje). Radi se o uređaju koji se pričvrsti za rub WC školjke i pomoću senzora analizira vašu stolicu. Potom, uz pomoć umjetne inteligencije, prepoznaje kakvo je vaše zdravlje i upozorava na nepravilnosti putem aplikacije za pametni telefon.

Kako navode na službenim stranicama, dovoljno je sjesti, obaviti posao, pustiti vodu i rezultati su već na vašem pametnom telefonu.

Throne je, ističu, opremljen kamerom, mikrofonom, 2 MP fotoaparatom s objektivom od 12 mm (kažu kako je ona usmjerena prema dolje i skenira isključivo sadržaj WC-a), LED svjetlosnim prstenom i TMOS (Thermal Metal Oxide Semiconductor) senzorom pokreta. Uređaj je punjiv i s jednim punjenjem traje do mjesec dana. A kad ga treba puniti, dovoljno ga je pomoću kabela spojiti na struju.

Zanimljivo, jedan se Throne može povezati s do čak šest mobilnih uređaja, što znači da cijela obitelj može koristiti isti uređaj za praćenje zdravlja.

Što se tiče privatnosti, autori ističu kako su podaci šifrirani i zaštićeni sustavom kakav se koristi u bankarstvu te bi tako trebali biti izvan dosega hakera.

Trenutno je Throne u fazi prednarudžbi, a želite li jedan od 2600 prototipova koji su napravljeni, morat ćete se prijaviti na službenoj stranici i platiti oko 340 dolara plus mjesečnu pretplatu od oko 6 dolara.

Je li to cijena koju ste spremni platiti kako bi znali što se događa s vašim crijevima (i šire), ostavljamo vam da sami prosudite.

I da, na kraju ipak treba istaknuti da, iako se radi o "wellness" uređaju, nije namijenjen "za dijagnostiku, liječenje ili prevenciju bolesti".