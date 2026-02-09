Nakon što su godinama automobilske kompanije sve više kontrola ugrađivale u ekrane i infotainment sustave, u posljednje vrijeme došlo je do promjene trenda. Pokazalo se da se neke stvari na koje smo navikli na pametnim telefonima na kojima se cjelokupno upravljanje svodi na dodir po ekranu, ne mogu samo tako prebaciti i u automobilsko okruženje.

Na to se sve više tuže i sami vozači jer im nije toliko zgodno, a pogotovo nije sigurno tijekom vožnje skrenuti pogled s ceste i gubiti pažnju tražeći opcije po ekranu.

Zato je za neke od najčešće korištenih opcija, umjesto digitalnih kontrola, najbolje koristiti klasične fizičke tipke ili kotačiće smještene ispod ekrana ili na samom volanu. U tom smjeru već razmišljaju neke kompanije poput Hyundaija i Volkswagena, a posljednja automobilska tvrtka koja se odlučila na taj potez jest Audi i to za nadolazeće modele svojih električnih automobila A6 e-tron i Q6 e-tron.

Po uzoru na Q3

Za dizajn ekrana Audio je kao inspiraciju uzeo ekran svog manjeg modela Q3 s čišćim sučeljem i manjim brojem ikona. Zahvaljujući tome, kao i većem broju fizičkih tipki, vozačima bi trebalo biti puno lakše i bez distrakcija na ekranu pronaći virtualnu tipku, odnosno značajku koja im je potrebna. S obzirom na to da se sve više automobilskih kompanija okreće fizičkim tipkama, možemo očekivati kako će to s vremenom postati trend na cijelom tržištu.

Spomenute promjene samo su dio noviteta koje Audi priprema za ova vozila. Model S6 e-tron tako će, među inim, dobiti i AI asistenta koji će automatski prilagoditi način vožnje prema stilu vozača. Kako naglašavaju na EV Areni, jedna od najboljih tehničkih nadogradnji koja će biti dostupna na svim novim električnim modelima uključuje kočnice. Naime, automobili će sada moći usporavati sve do potpunog zaustavljanja korištenjem isključivo svojih elektromotora, što je u suprotnosti s većinom e-vozila koje za posljednje metre kočenja moraju upotrijebiti uobičajene kočnice, objasnili su na ovom portalu.

Što se tiče ostalih noviteta koji će biti dostupni u nadolazećim modelima Audijevih električnih automobila, treba spomenuti još i autonomnu promjenu trake putem pokazivača smjera, automatsko prilagođavanje brzine prema prometnim znakovima te čak mogućnost parkiranja putem pametnog telefona.

Oba ova modela na američkom tržištu očekujemo krajem ove godine i to po početnoj cijeni od oko 66.700 dolara za model A6 e-tron, odnosno 64.500 za Q6 e-tron.