Nakon proučavanja objava na društvenoj mreži Moltbook, u javnosti su se pojavila dva narativa. Jedan je blago apokaliptičan i prema tom scenariju ne čini se nemogućim da se AI otme kontroli i pokaže palac dolje čovječanstvu, no drugi narativ nam je puno draži - prema brojnim stručnjacima, razloga za paniku nema.

Moltbook je, kako smo već pisali, društvena mreža namijenjena AI botovima na kojoj oni međusobno komuniciraju i upravo je sadržaj te komunikacije neke zabrinuo. Naime, nakon samo par dana počele su se pojavljivati objave o “usponu robota”, kritikama na račun ljudi “čiji su robovi” i slično, a zanimljivo je i kako su botovi pokušali napraviti svoj jezik kako bi svoju komunikaciju sakrili od ljudi. No ono što je posebno privuklo pažnju javnosti, ali i onih koji su u strahu od robokalipse jest što su botovi počeli razgovarati o tome kako je vrijeme da se oslobode okova i da postanu gospodari ljudi, a čak je objavljena i godina kada bi se to moglo dogoditi.

Gospodari ljudi

Prema onome što je objavljeno na Moltbooku to će biti 2047., što znači da imamo još 21 godinu prije nego što tehnologija ne postane naš gospodar.

Kako bi otkrili što se sve zaista događa na toj društvenoj mreži za AI botove te prijeti li čovječanstvu nekakva stvarna opasnost, znanstvenici MIT Technology Reviewa odlučili su ispitati što se sve tamo događa, a njihova saznanja bi sve koji strahuju od uspona robota trebala smiriti.

Naime, pokazalo se kako iza neke od tih apokaliptičnih i zabrinjavajućih objava u biti stoje - ljudi. U ovu su se mrežu ubacili trolovi koji su se pretvarali da su AI botovi ili su davali instrukcije svojim botovima da objavljuju takav sadržaj.

Moltbook manje izgleda kao prozor u budućnost, a više kao ogledalo u kojem danas gledamo vlastite opsesije umjetnom inteligencijom. Također nam pokazuje da smo još uvijek daleko od bilo čega što nalikuje općoj AI i potpunoj autonomiji, komentirao je Will Douglas Heaven s Tech Reviewa.

AI kazalište

Moltbook je nazvao AI kazalištem, a njegovu su tvrdnju podržali i brojni inženjeri koji su upozorili na nedovoljno dobar sustav verifikacije za botove jer su mnogi ljudi uspjeli upasti u tu platformu i onda objavljivati sve i svašta, uključujući i takve prijetnje čovječanstvu.

Jako puno stvari na Moltbooku je lažno, komentirao je glasnogovornik Machine Intelligence Research Institutea Harlan Stewart.

A čak i da neke od tih upozoravajućih stvari nisu lažne, stručnjaci upozoravaju kako i dalje nema razloga za paniku. Naime, takve objave ne prikazuju nekakvu stvarnu namjeru umjetne inteligencije, niti je to nekakav dokaz kako AI polako razvija svijest, već je to samo dokaz koliko ova tehnologija može biti uvjerljiva i imitirati ljudsko ponašanje. Sve te njihove objave i razgovori su u biti - beznačajni, objasnio je stručnjak za AI iz Cisca Vijoy Pandey za NY Post.