Apple je u rujnu prošle godine predstavio novu generaciju svojih telefona koja se, usprkos debaklu modela Air, pokazala prilično uspješnom te za modelima iPhone 17, 17 Pro i Pro Max vlada velika potražnja. Ta bi se potražnja za Appleovim telefonima uskoro mogla dodatno povećati jer kompanija priprema novi model svog najjeftinijeg telefona.

S prošlom generacijom (iPhone 16e) Apple je promijenio strategiju svojih cjenovno najpovoljnijih modela koji više ne izgledaju zastarjelo te, uz moderan hardver, imaju i moderniji izgled. Ta su se poboljšanja odrazila i na povećanje cijene tako da je taj uređaj na tržištu dostupan po 599 dolara.

Apple sada priprema novu generaciju tog modela i prema informacijama objavljenim na mreži, ovaj bi se telefon na tržištu mogao pojaviti jako brzo te glasine spominju već kraj veljače, iako postoji mogućnost da to bude i početkom proljeća. Iako se zbog situacije s nedostatkom memorije sve više govori o povećanju cijena telefona koji će se na tržištu pojaviti ove godine, čini se kako se Apple s ovim telefonom neće odlučiti na taj potez te da će zadržati istu cijenu od 599 dolara.

I dalje jedna stražnja kamera

iPhone 17e trebao bi biti pojednostavljena verzija modela 17, odnosno ne bi trebao imati sve opcije kao i taj uređaj, no naravno, očekujemo neke novitete i poboljšanja u odnosu na iPhone 16e. Kao najveći novitet u odnosu na taj telefon spominje se podrška za MagSafe bežično punjenje. Mnogima je upravo to bio najveći nedostatak modela 16e i Apple će, prema posljednjim informacijama, taj nedostatak sada ispraviti.

Što se hardvera tiče, očekujemo A19 čipset, no u odnosu na skuplje modele, taj bi čip trebao imati manje grafičkih jezgri, tako da će ipak postojati razlika u snazi hardvera između jeftinijih i skupljih modela. Najveća razlika, kao i u modelu 16e, odnosit će se na kameru. Dakle, sa stražnje strane telefona nalazit će se samo jedna 48MP kamera, dok bi Apple mogao nadograditi prednju kameru s 12MP na 18MP. Dijagonala ekrana trebala bi ostati istih 6,1 inč, no na novom modelu možemo očekivati i Dynamic Island.

Što sve Apple priprema za ovaj telefona trebali bi saznati za koji tjedan, a nakon iPhonea 17e, Apple za ovu godinu priprema nešto puno zanimljivije. Pored klasične nadogradnje svojih telefona i predstavljanja iPhonea 18/18 Pro, u rujnu možemo očekivati i Appleov prvi telefon s preklopnim ekranom iPhone Fold.

Izvor: Digital Trends



