Značajna promjena u Appleovom softveru za automobile mogla bi promijeniti način na koji vozači i korisnici Appleovih uređaja komuniciraju s tehnologijom u svojim vozilima.

Apple navodno razvija podršku za AI chatbotove trećih strana, uključujući ChatGPT, Claude i Gemini, unutar sustava CarPlay. Bloomberg piše da se očekuje kako će značajka stići u narednim mjesecima, omogućujući vozačima da postavljaju pitanja putem govora koristeći CarPlay. Pristup će možda zahtijevati ručno otvaranje odabrane aplikacije dodirom na zaslon, prije nego što postane dostupna glasovna interakcija.

Programerima slobodne ruke

Portal MacRumors izvještava da Apple planira dati programerima kontrolu nad načinom rada navedenih chatbotova u automobilima. Programeri bi mogli dizajnirati sučelja za automobile koja automatski pokreću glasovni način rada kada se njihova aplikacija otvori, oblikujući način na koji vozači komuniciraju sa svakim AI servisom.

A što je sa Siri?

Unatoč spekulacijama, Siri neće biti zamijenjena. Prema MacRumorsu, podrška za chatbote trećih strana uključivat će ograničenja. Te aplikacije neće koristiti aktivacijsku riječ, što znači da korisnici moraju aktivno otvoriti aplikaciju da bi počeli razgovarati, za razliku od Applove Siri.

Apple ipak službeno još nije potvrdio projekt. Međutim, portal Apple Insider ističe da je spor tempo uvođenja nadograđene Siri vjerojatno utjecao na odluku da korisnicima omogući korištenje i vanjskih AI alata.