Nakon višemjesečne neizvjesnosti, sada je potvrđeno da Trump mobitel tvrtke Trump Mobile doista postoji i kako se čini, u gotovo dovršenom obliku. Tijekom jednosatnog videopoziva Dominic Preston, urednik portala The Verge, vidio je uređaj T1 Phone koji su mu pokazali šefovi Trump Mobilea, Don Hendrickson i Eric Thomas, objašnjavajući zašto se uređaj više puta mijenjao i zašto još nije stigao do kupaca.

Thomas je tijekom videopoziva pokazao uređaj koji još nije konačna proizvodna verzija, ali koji je opisan kao vrlo blizu završnoj verziji. Oznaka T1, prisutna na ranijim renderima, bit će uklonjena, dok zlatna završna obrada i američka zastava ostaju. Stražnji modul kamere potpuno je izmijenjen: raniji trokutasti raspored zamijenjen je s tri okomito postavljene leće unutar crnog ovala s natpisom "Trump Mobile", pri čemu je razmak između leća vidljivo neujednačen.

Uređaj sada djeluje veće, sa zakrivljenim zaslonom koji je bliži izvorno najavljenoj dijagonali od 6,78 inča nego kasnijoj verziji od 6,25 inča.

Ažurirane tvrdnje o hardveru

Prema Hendricksonu i Thomasu, telefon će koristiti čip Qualcomm Snapdragon iz serije 7, imati bateriju kapaciteta 5000 mAh, 512 GB interne memorije za pohranu podataka te utor za microSD memorijske kartice do 1 TB. I glavna stražnja kamera, i prednja kamera koriste senzore od 50 megapiksela, a sučelje kamere upućuje na dodavanje ultraširokokutne leće i moguće telefoto kamere.

Ovaj stvarni telefon po specifikacijama odgovara vrhunskim uređajima na tržištu ove godine, rekao je Thomas, dodajući da će biti usporediv s bilo kojim telefonom čija je cijena iznad 1000 dolara.

Preston pak piše da slične specifikacije već postoje u uređajima poput OnePlus Nord 5 mobitela, koji se prodaje za oko 580 eura, zbog čega će stvarne performanse kamere i značajke poput otpornosti na vodu ili bežičnog punjenja biti ključne, ali zasad su nepoznate.

Promjena strategije

Rani kupci koji su uplatili polog od približno 90 eura i dalje će ukupno platiti oko 460 eura, kaže Hendrickson, nazivajući taj iznos "uvodnom cijenom". Kasniji kupci platit će više, ali i dalje "manje od 1000 dolara", ističu Hendrickson i Thomas.

Thomas je objasnio i promjenu strategije, pogotovo nakon inicijalnih reakcija medija na najavu tog uređaja. Preskočimo prvi model niže klase koji smo planirali brzo plasirati na tržište. Uzmimo si vremena i napravimo ono što smo planirali kao idući korak, rekao je.

(Nije) proizvedeno u Americi

Patriotski najavljivani Trump mobitel ipak nije proizveden u SAD-u. Završno sastavljanje odvija se u Miamiju i uključuje otprilike deset komponenti, dok se ranije faze proizvodnje odvijaju u "favoriziranoj naciji", otkriveno je u intervjuu. Thomas kaže da je formulacija na internetskoj stranici pažljivo odabrana, jer žele biti otvoreni i nimalo obmanjujući prema ljudima, priznajući da su ranije tvrdnje mogle biti netočne.

Za sada se najavljuju ponovno lansiranje i ažuriranje internetske stranice u sljedećih nekoliko tjedana. Hoće li nakon toga napokon uslijediti isporuke, i dalje ostaje neizvjesno.