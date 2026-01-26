Dugo najavljivani Trump Mobile T1, neobičan Android mobilni uređaj, mogao bi napokon stići do kupaca u ožujku. Predstavnik službe za korisnike Trump Mobilea potvrdio je to za portal TechRadar.

Telefon čija će cijena biti 464 eura i dalje je u završnim fazama certifikacije i terenskog testiranja. Datum slanja temelji se na prolasku tih testova i postizanju te certifikacije, što najvjerojatnije uključuje barem FCC licence za uporabu u SAD-u, objasnio je isti predstavnik. Unatoč tom privremenom vremenskom okviru, lansiranje T1 uređaja ipak nije zajamčeno.

T1 ima turbulentnu povijest. Izvorno obećan kao mobitel "proizveden u SAD-u", taj uređaj to ne može realno ispuniti jer većina komponenti pametnih telefona proizvodi se u inozemstvu. Tvrtka je neprimjetno izmijenila formulaciju u: Dizajn s američkim ponosom: telefon T1SM nije samo snažan, već je osmišljen upravo ovdje, u SAD-u. Uz američke ruke iza svakog uređaja, u svaki detalj unosimo brigu, preciznost i provjerenu kvalitetu. Ta formulacija naglašava američko sudjelovanje bez pojašnjenja stvarne proizvodnje ili komponenti.

Trump Mobile je započeo prednarudžbe u lipnju 2025. godine, prikupljajući prednarudžbe od 93 eura po uređaju, ali od tada je uglavnom nastala samo šutnja. Njihova usluga nazvana "Plan 47" i dalje se reklamira za druge pametne telefone, uključujući reparirane Samsung Galaxy S24 i iPhone 14 ili 15 modele, koji se prodaju na njihovim stranicama.

Do trenutka kad T1 bude stvarno i dostupan, Android 17 će biti pred vratima, a T1 je predstavljen kao Android 15 uređaj. Neizvjesnost oko njegovog procesora i komponenti otvara pitanja o budućim nadogradnjama i AI mogućnostima, koje krase sve novije modele mobitela danas.

Rane reakcije na T1 su mlake. Aktivnost na društvenim mrežama minimalna je.

To nije iPhone, Galaxy ili Pixel. Njegova glavna privlačnost može biti ako stvarno volite lažno zlato ili ste obožavatelj trenutnog američkog predsjednika, piše TechRadar.

Brendiranje i politička orijentacija telefona mogu ga ograničiti američko tržište. Donald Trump nije izravno povezan s Trump Mobileom, ali njegov uspjeh ili neuspjeh uređaja, može utjecati i na percepciju američkog predsjednika.