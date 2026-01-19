U posljednjih nekoliko dana zabilježen je porast lažnih e-mailova prema korisnicima Instagrama, stoga iz Centra za sigurniji internet upozoravaju građane na porast nove phishing prijevare. Riječ je o lažnim e-mailovima koji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za resetiranje lozinke, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj ove prijevare je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa.

Kako izgleda ova prevara?

E-mail koji korisnici dobivaju izgledaju vrlo uvjerljivo jer koriste identičan font, logotipe i izraze kao Instagram. U e-mailu piše: Dobili smo zahtjev za ponovnim postavljanjem vaše lozinke za Instagram, a ispod se nudi gumb za poništavanje lozinke ili poveznica za “resetiranje” lozinke.

Iz Centra upozoravaju građane da klikanjem na lažnu poveznicu i unošenjem svoje lozinke, omogućavaju napadačima preuzimanje kontrole nad njhovim Instagram profilom.

Nakon toga mogu vašim imenom slati poruke, manipulirati kontaktima ili čak pokušati izmamiti novac od vaših prijatelja i pratitelja. Cilj prevaranata je iskoristiti osjećaj hitnosti koji izaziva ovaj e-mail kako bi naveli korisnike na nepromišljenu reakciju, upozoravaju.

Iz Mete su objavili kako "nije došlo do sigurnosnog proboja naših sustva i Instagram računi su sigurni".

Ove poruke možete zanemariti, ispričavamo se zbog moguće zabune, izjava je Mete na društvenoj mreži X o incidentu.

Primjer lažnog zahtjeva za resetiranjem lozinke (Foto: Instagram/Centar za sigurniji internet)

Unatoč tome, iz Mete su podijelili ključne savjete korisnicima, u slučaju da dobiju takve e-mailove.

· Zaprimanje e-maila za reset lozinke ne znači nužno da je račun hakiran. Do toga može doći ako je netko prilikom prijave ili resetiranja lozinke greškom upisao vašu e-mail adresu ili korisničko ime.

· Vašem Instagram računu ne može se pristupiti bez lozinke ili bez klika na poveznicu iz e-maila, stoga je račun siguran ako niste poduzeli nikakvu radnju.

· Službeni e-mailovi Instagrama dolaze isključivo s adrese @mail.instagram.com. Ako poruka dolazi s druge adrese, postoji velika vjerojatnost da je riječ o phishing prijevari i takve poruke ne treba otvarati niti klikati na poveznice ili privitke.

· Ako imate dodatnih sigurnosnih sumnji, Meta preporučuje promjenu lozinke i uključivanje dvofaktorske autentifikacije kako bi se dodatno zaštitio račun.

· Korisnicima se također savjetuje da koriste Instagramove službene alate za provjeru sigurnosti računa i rješavanje problema s prijavom isključivo putem aplikacije ili službene web-stranice.

Ova prijevara još je jedan podsjetnik koliko je važno razvijati digitalnu pismenost i kritičko razmišljanje u online okruženju. Apeliramo na sve korisnike da uvijek provjere autentičnost poruka koje traže hitnu reakciju. Ako niste sigurni, nemojte klikati na poveznice, ne unosite svoje podatke i potražite savjet stručnjaka. Pravovremenom reakcijom i informiranošću možemo spriječiti štetu i zajedno graditi sigurnije digitalno okruženje za sve, poručio je Tomislav Ramljak iz Centra za sigurniji Internet.