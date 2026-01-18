Osobe koje nakon obroka djeluju pijano, iako ne konzumiraju alkohol, često se suočavaju s nepovjerenjem i odbacivanjem u zdravstvenom sustavu. Ipak, nova studija sada jasno objašnjava zašto se to događa i gdje se uistinu nalazi uzrok.tri vijesti o kojima se priča Pokretno i superprecizno VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova Rezultati su obećavajući Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu Isključite je odmah! Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
U dosad najvećem istraživanju sindroma autofermentacije znanstvenici su analizirali uzorke stolice dvadeset i dvoje dijagnosticiranih bolesnika te njihovih zdravih partnera. Usporedba je pokazala da su bakterije, a ne gljivice, glavni izvor stvaranja etanola u njihovim crijevima.
Sindrom autofermentacije rijetko se prepoznaje i za njega ne postoji jedinstven terapijski pristup, iako ponovljeni porasti alkohola u krvi mogu uzrokovati oštećenje jetre te ozbiljne obiteljske i društvene posljedice. Mnogi pacijenti obilaze više medicinskih centara, da bi ih se proglasilo potajnim alkoholičarima i poslalo kući bez dijagnoze, piše autori studije predvođeni s Elizabeth Hohmann iz Opće bolnice Massachusetts i Berndom Schnableom sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu.
Studija, koja je objavljena u časopisu Nature Microbiology, potaknuta je brojnim upitima koje je primila mikrobiologinja Jing Yuan s Pekinškog instituta za pedijatriju nakon što je 2019. objavila rad o ulozi bakterije Klebsiella pneumoniae. Yuan je pacijente uputila Schnablu, što je omogućilo sustavno uključivanje ispitanika i kućnu kontrolu.
Tijekom razdoblja izraženih simptoma alkoholne opijenosti kod bolesnika sa sindromom autofermentacije, njihove bakterijske kulture stvarale su etanol u laboratoriju, što je odgovaralo njihovim izmjerenim razinama alkohola u krvi. Posebno su bile zastupljene Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli, a udio bakterije E. coli u crijevnoj mikrobioti značajno je rastao tijekom pogoršanja simptoma.
Jednom se bolesniku stanje znatno popravilo nakon dvije transplantacije stolice zdravog donora. U remisiji je ostao više od šesnaest mjeseci, a obitelj navodi da se njegovo uobičajeno ponašanje vratilo.
To otvara šire pitanje koliko je stvaranje etanola djelovanjem crijevnih mikroba rašireno u općoj populaciji i kolike bi mogle biti patološke posljedice. Uz to, naše istraživanje naglašava važnost crijevnog mikrobioma i njegovih metabolita za ljudsko zdravlje, zaključuju autori istraživanja.
Izvor: Science Alert