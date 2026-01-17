Humanoidni roboti već neko vrijeme nisu više samo puka znanstvena fantastika, a sada se približavaju i stvarnoj korisnosti, prema nedavnim objavama kineskih i američkih tvrtki koje planiraju njihovu masovnu proizvodnju. Nedavno smo i sami imali priliku upoznati i prvu hrvatsku humanoidnu roboticu Tonku u šetnji ulicama Gornjeg grada u Zagrebu. Stručnjaci ističu da je kombinacija jeftinijih komponenti, gušćih baterija i napredne umjetne inteligencije ubrzala sposobnosti humanoidnih robota u posljednjih pet godina.

Prva masovna isporuka

Kineska tvrtka UBTECH tvrdi da je prošlog studenog ostvarila prvu masovnu isporuku humanoidnih robota na svijetu. Više od 1000 jedinica modela Walker S2 raspodijeljeno je tvornicama 2025. godine, kaže Yu Zheng, zamjenik dekana UBTECH-ovog istraživačkog instituta u Shenzhenu, a prenosi prtal Nature. Njihovi srebrno-bijeli humanoidni roboti mogu autonomno hodati, hvatati predmete i stabilno funkcionirati, no njihova raspodjela u industriji je još u ranoj fazi, dodao je Zheng.

Njihove praktične koristi još nisu posve jasne. Ograničeno trajanje baterije i kontinuirana ovisnost o ljudskim operaterima znači da roboti često djeluju kao daljinski upravljani pomoćnici, dok svojim djelovanjem prikupljaju podatke za razvoj i proizvodnju budućih modela.

Mogu obavljati možda jednu ili dvije stvari autonomno ili poluautonomno. Ali ne mogu reagirati na stvarne probleme poput naših ljudskih mozgova, kaže za Nature Esyin Chew, stručnjak za robotiku na britanskom Sveučilištu Cardiff Metropolitan, koji nadzire testiranja više od 80 robota u uslužnim i zdravstvenim okruženjima.

Trenutni fokus - automobilska industrija

Robotska industrija je fascinirana humanoidnim oblikom robota, unatoč inherentnoj nestabilnosti u usporedbi s četveronožnim ili statičnim industrijskim robotima. Oskar Palinko sa Sveučilišta Južne Danske u Odenseu napominje za Nature da će humanoidni robot pasti ako izgubi energiju. Ipak, sposobnost humanoidnih roboda da se kreću u okruženjima koje su ljudi stvorili, mogla bi ih učiniti svestranim alatima. Poboljšani aktuatori, algoritmi učenja i generativni modeli omogućuju robotima da "razmišljaju" i uče zadatke za koje nisu prethodno programirani, približavajući tu tehnologiju, tom idealu.

Njihova rana primjena fokusirana je na automobilsku industriju. Američke tvrtke, uključujući Boston Dynamics i Teslu, provode pilot testiranja humanoidnih robota u svojim tvornicama, gdje su zadaci polustrukturirani, ali raznoliki. Carolina Parada, voditeljica robotskog tima Google DeepMinda u Boulderu, Colorado, kaže za Nature da su takva okruženja idealna za humanoidne robote.

Proces učenja

Tvrtke koje koriste humanoidne robote očekuju da oni uče tijekom rada. Kada UBTECH Walker S2 zakaže tijekom autonomnog rada, udaljeni operater dovršava zadatak, omogućujući prikupljanje podataka za poboljšanje budućih performansi. UBTECH i Boston Dynamics koriste isti pristup u velikim centrima za prikupljanje podataka, gdje ljudi daljinski upravljaju humanoidnim robotima kako bi ih naučili različitim zadacima.

Kina je posebno otvorena za tu tehnologiju. Tvornice dopuštaju UBTECH-u opsežna testiranja njihovih robota. Trenutno učinkovitost i produktivnost humanoidnog robota možda ne mogu parirati ljudskom radniku i naši kupci to dobro znaju. Oni to vide kao početak, kaže glasnogovornik UBTECH-a za Nature. S obzirom na to da je umjetna inteligencija sada prioritet kineske vlade i da postoji opsežan industrijski opskrbni lanac, Kina može brzo napredovati u razvoju humanoidnih robota, komentira za Nature Serena Ivaldi iz Centra Inria Sveučilišta Lorraine u Francuskoj.

Sigurnosna i etička pitanja

Sigurnosna pitanja, međutim, i dalje ostaju. Ivaldi upozorava da se baterije visoke energetske gustoće mogu zapaliti i da su nestrukturirana okruženja opasna. Planirane primjene uključuju opasne zadatke, rad s kupcima u supermarketima i hotelima te inspekcije na graničnim prijelazima.

Jedna od mojih najvećih briga jest da bi se sva ova tehnologija mogla koristiti u vojne svrhe. To je nešto zbog čega se budim noću, upozorava pak na kraju Palinko, naglašavajući i etička pitanja.