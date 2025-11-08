Odgovor na pitanje kako će umjetna inteligencija utjecati na gospodarstvo nije poznat, no jasno je kako će njen utjecaj biti ogroman te ima potencijal dugoročno u potpunosti promijeniti i transformirati globalnu ekonomiju. Kako bi saznali kakav će trag ova tehnologija ostaviti na svjetsko gospodarstvo jednom kada tehnološki giganti uspiju stvoriti opću umjetnu inteligenciju (AGI) Googleov AI odjel DeepMind raspisao je natječaj za višeg ekonomista za umjetnu inteligenciju.

U opisu posla za ovo radno mjesto stoji kako će jedan od zadataka biti izrada ekonomskih simulacija i modela za istraživanje scenarija nakon što se postigne AGI. Vodit ćete novo područje istraživanja, istražujući ekonomiju nakon AGI-ja, budućnost oskudice i raspodjelu moći i resursa u svijetu koji je temeljno preoblikovan naprednom umjetnom inteligencijom, stoji u oglasu DeepMinda.

Pored toga, od odjela za istraživanje AI gospodarstva u ovoj kompaniji očekuje se i provođenje istraživanja o dugoročnim ekonomskim utjecajima AI-a, propitujući postojeće pretpostavke o oskudici, bogatstvu i distribuciji.

Dolazi vrijeme radikalnog obilja?

Google nije jedina kompanija u kojoj razmišljaju o ovom problemu i dugoročnom utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada i općenito društvo. Anthropic je tako nedavno objavio oglas u kojem traže osobu koja će pisati o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada te općenito na ekonomski rast.

Prije nekoliko mjeseci CEO DeepMinda Demis Hassabis govorio je o utjecaju AI-a na ekonomiju te je spomenuo ulazak u eru “radikalnog obilja” koje bi nam mogla omogućiti ova tehnologija. S druge strane, upozorio je kako bi tako nešto moglo biti i štetno za društvo, ako se s tim ne upravlja pravilno. Objasnio je kako bi se zbog utjecaja AI-a i tog obilja koje spominje mogao promijeniti i novac i cijeli kapitalistički sustav, a pitanje je kako bi mogle izgledati i kompanije u budućnosti. Podsjetimo, ovog tjedna Sam Altman je rekao kako vjeruje da će njega jednom na poziciji CEO-a OpenAI-a zamijeniti upravo - umjetna inteligencija.

Kako ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica i scenarija, Hassabis je još ranije pozvao na stvaranje neke institucije koja će okupljati vrhunske stručnjake i “vrlo pametne ljude”. On smatra kako bi u takvoj instituciji trebali sjediti filozofi, znanstvenici, pisci kao i tehnološki stručnjaci, no pitanje je tko bi bio odgovoran za osnivanje takvog instituta te, naravno, kakve bi garancije postojale da će se neke kompanije ili države zaista držati njihovih savjeta i upozorenja.

