Umjetna inteligencija već je do sada zamijenila mnoge poslove, a nije teško zaključiti što nas čeka u budućnosti. Dario Amodei, izvršni direktor kompanije Anthropic upozorio je kako nas čeka krvoproliće na tržištu rada te da su posebno ugroženi uredski, administrativni i intelektualni poslovi - od administrativnih referenata preko računovođa i marketinških i PR stručnjaka do ekonomista i IT stručnjaka.

No ako AI već sada može zamijeniti takve intelektualne poslove, pitanje je može li umjetna inteligencija jednog dana voditi kompanije. Ako pitate Sama Altmana, odgovor je - naravno da može. Izvršni direktor OpenAI-a, kompanije koja je i pokrenula AI revoluciju ne samo da vjeruje kako je to nekakav realan smjer u kojem se u posljednje vrijeme razvija tržište rada, već smatra kako će AI zamijeniti upravo - njegovu poziciju.

Bilo bi ga sram…

Tijekom gostovanja na podcastu Conversations with Tyler rekao je kako bi ga bilo sram ako OpenAI ne bude prva velika kompanija kojom upravlja AI CEO. Objasnio je kako si često postavlja pitanje što bi se dogodilo ako bi AI izvršni direktor mogao obavljati puno bolji posao u vođenju OpenAI-a od njega, a kada jednom do toga dana dođe, on već zna što želi raditi.

Imam farmu na kojoj živim neko vrijeme i zaista to volim, rekao je u jednom prošlomjesečnom intervjuu, naglasivši kako je na toj farmi provodio puno više vremena prije predstavljanja ChatGPT-a. Tamo je vozio traktore i brao stvari. Nakon predstavljanja ovog AI chatbota, nastala je ludnica u kompaniji koju niti sam Altman nije očekivao tako da većinu vremena sada mora posvetiti svojoj kompaniji i njenom nezaustavljivom rastu pa su traktori i poljoprivreda u drugom planu.

Proći će još dosta vremena

Iako se tehnologija razvija velikom brzinom, ipak ne treba očekivati kako će Altman tako skoro većinu svog vremena provoditi na polju s farmerskim čizmama i šeširom. Naime, prije nego AI bude upravljala OpenAI-jem, proći će još dosta vremena. Taj se proces može ubrzati te Altman kaže kako je u pitanju jednoznamenkasti broj godina prije nego umjetna inteligencija bude mogla upravljati nekim velikim odjelom unutar OpenAI-a, a to je prvi korak prema AI CEO-u.

Što se tiče budućnosti tržišta rada, Altman se djelomično slaže s pesimistima te kaže kako će kratkoročno umjetna inteligencija uništiti puno poslova, no dugoročno bi stvari trebale biti drukčije. Kao što je to bio slučaj i sa svakom drugom tehnološkom revolucijom, vjeruje kako će ljudi pronaći druge stvari koje će raditi.

Izvor: Business Insider