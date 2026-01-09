Krajem 2021. godine Mark Zuckerberg donio je iznenađujuću i za neke prilično šokantnu odluku. Promijenio je ime svoje kompanije koja je tada nosila ime po društvenoj mreži te je Facebook postao - Meta. Ta promjena nije trebala biti samo simbolička, već je Zuckerberg s njom htio dati do znanja kako kompanija mijenja smjer i od društvenih mreža se okreće tehnologijama budućnosti.

On tada nije razmišljao o umjetnoj inteligenciji, već o virtualnoj stvarnosti i metaverzumu. Vjerovao je kako će ljudi u budućnosti živjeti u virtualnim svjetovima i to upravo u Metinom virtualnom svijetu. U tu svoju viziju uložio je jako puno novaca te su s godinama gubici odjela zaduženog za razvoj VR svjetova Reality Labs dosegli 70 milijardi dolara. Osim AR i VR svjetova, ovaj odjel upravlja i nosivim uređajima (pametne naočale koje su se pokazale kao svjetla točka), kao i novoosnovanu jedinicu za robotiku.

Zuckerberg je, kao i svi, s vremenom shvatio gdje leži budućnost i u koju tehnologiju treba ulagati - umjetna inteligencija.

Što će biti s Reality Labsom?

Dok se fokus prebacuje na AI, pitanje je što će biti s Reality Labsom. Odgovor na to pitanje mogli bi saznati uskoro jer je Metini glavni tehnološki direktor Andrew Bosworth najavio najvažniji sastanak godine tog odjela te je savjetovao svim zaposlenicima da sastanku prisustvuju uživo.

Kako tvrde Metini zaposlenici, naglasak na prisustvovanju sastancima uživo nije uobičajen za taj odjel, a posebno je zanimljivo što su neki menadžeri ljudima rekli da ostave sve što rade kako bi mogli biti na sastanku, prenijeli su na Business Insideru. S obzirom na to da, dakle, nije riječ o uobičajenoj situaciji te kako je ovaj odjel konstantno u velikom minusu, bit će zanimljivo vidjeti o čemu se radi, odnosno koja će biti tema tog velikog sastanka.

Dok su sve donedavno trošili desetke milijardi dolara na Reality Labs, VR i metaverzum, sada se milijarde troše na AI. Samo na investiciju u Scale AI Zuckerberg je uložio više od 14 milijardi dolara (uvjet je bio da CEO tvrtke Alexandr Wang prijeđe u Metu), a ogromne su cifre potrošili na privlačenje nekih od najboljih ljudi na ovom polju. Usprkos tome, situacija u odjelu za razvoj superinteligencije nije baš sjajna te su neki već napustili tu tvrtku, dok dio ljudi to tek planira.

Promjena fokusa s metaverzuma na umjetnu inteligenciju već je rezultirala otpuštanjima i rezanjem troškova Reality Labsa, a glasine kažu kako Meta i ove godine namjerava nastaviti u istom smjeru - spominju se novo rezanje budžeta do 30 posto te novi otkazi.