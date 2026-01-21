OpenAI je u posljednje vrijeme ubacio u petu brzinu s novitetima i značajkama za svoj AI chatbot. Nakon što su predstavili svoj zdravstveni chatbot, konkurenta Googleovom alatu za prevođenje te nakon što su najavili oglase u svom AI asistentu, kao i plan za ovu godinu u kojoj bi tvrtka možda mogla izaći na burzu, ovog tjedna najavili su i model za prepoznavanje godina korisnika ChatGPT-a.

Za prepoznavanje godina tvrtka će koristiti, naravno, umjetnu inteligenciju, a model će se oslanjati na kombinaciju signala samog računa, kao i signala ponašanja na temelju kojih bi trebao zaključiti je li osoba maloljetna ili punoljetna. Neki od tih signala uključuju obrasce korištenja tijekom vremena, koliko dugo račun postoji, vrijeme dana kada je korisnik aktivan te godine za koje korisnici tvrde da imaju.

Kompanija je sredinom prošle godine predstavila opcije roditeljskih kontrola, a još tada su najavili kako rade na modelu za predviđanje godina. Taj je model sada finaliziran, a iz OpenAI-a kažu kako će ga nastaviti poboljšavati kako bi s vremenom postao što točniji.

Odgovor na tužbe

Model koji je sada najavljen nije savršen te može pogriješiti oko godina korisnika. Ako do toga dođe i model punoljetne osobe označi kao maloljetnike, kako bi potvrdili da su stariji od 18 godina, na raspolaganju im je servis za identifikaciju godina Persona. Ovaj servis koriste i druge tehnološke kompanije za prepoznavanje godina, a vjerojatno najpoznatiji je - Roblox.

Protiv OpenAI-a već su pokrenule neke istrage, ali i tužbe zbog potencijalnog negativnog načina na koji ChatGPT utječe na djecu i maloljetnike, a jedna od tužbi uključuje i poticanje tinejdžera na samoubojstvo. Zbog toga je kompanija tijekom posljednjih mjeseci predstavila nekoliko novih sigurnosnih opcija s ciljem zaštite prvenstveno maloljetnika.

Jednom kada novi model za predviđanje godina zaključi da je osoba maloljetna, ChatGPT će automatski primijeniti zaštitne mjere napravljene kako bi se smanjila izloženost osjetljivom sadržaju poput prikaza samoozljeđivanja. Podsjetimo, Sam Altman nedavno je najavio kako će ChatGPT odrasle tretirati kao odrasle, što znači da će, ako žele, s tim chatbotom moći razgovarati i o seksu. Model za prepoznavanje godina trebao bi spriječiti da i maloljetnici pričaju o seksu s umjetnom inteligencijom.

Ovaj sustav prepoznavanja godina dostupan je na brojnim tržištima, no ne i na tržištu Europske unije, gdje ga očekujemo tijekom sljedećih tjedana.

Izvor: CNBC