Posljednjih godina mnogo se ulaže u izgradnju fiksne mreže, pogotovo optike, diljem Hrvatska. Da su se ta ulaganja isplatila, pokazalo je istraživanje koje je provela nezavisna francuska tvrtka nPerf.

Prema podacima koje su objavili, korisnici u Hrvatskoj, u prosjeku mogu biti zadovoljni kvalitetom fiksne mreže.

Hrvatsko tržište obilježava intenzivna konkurencija s tri operatera koja dijele vodstvo u FTTH tehnologiji, što korisnicima osigurava sve kvalitetnije usluge, istaknuo je Sébastien de Rosbo, generalni direktor nPerf.

No, tko je najbolji? Prema najnovijem barometru fiksnih priključaka za 2025. godinu (nPerf barometar temelji se na stvarnim korisničkim mjerenjima, čime pruža objektivan i usporediv uvid u kvalitetu fiksnih mreža), A1 Hrvatska zauzeo je prvo mjesto po ukupnom broju bodova, čime je potvrđeno da korisnicima pruža najkvalitetnije iskustvo korištenja fiksne mreže u Hrvatskoj.

Istraživanje se temelji na mjerenjima korisnika provedenih na web stranici nPerf.com i partnerskim stranicama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Ukupan rezultat obuhvaća mjerenja brzine preuzimanja i slanja podataka, latencije te kvalitete korisničkog iskustva, a odražava stvarne uvjete korištenja interneta u kućanstvima.

U ukupnom poretku A1 Hrvatska ostvarila je najviši ukupni nPerf rezultat među svim pružateljima fiksnih internetskih usluga na hrvatskom tržištu, uz visoke prosječne brzine preuzimanja i slanja podataka te nisku latenciju, što se izravno odražava na kvalitetu pregledavanja internetskih sadržaja, gledanje videozapisa i korištenje digitalnih usluga.

Ovo priznanje potvrđuje da su naša dugoročna ulaganja u razvoj fiksne mreže vidljiva tamo gdje je to najvažnije – u stvarnom korisničkom iskustvu. Gigabitnom optičkom mrežom već danas pokrivamo dvije trećine hrvatskih kućanstava, a kontinuiranom modernizacijom infrastrukture osiguravamo stabilnu, brzu i pouzdanu povezanost u cijeloj zemlji. Nastavljamo i dalje s radom na poboljšanju kvalitete kako bismo zadržali vodeću poziciju i podržali temelje digitalne budućnosti, izjavio je Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska.

Kako su istaknuli iz A1 Hrvatska, aktivno šire optičku infrastrukturu i uz potporu europskih i nacionalnih fondova, s naglaskom na ruralna i slabije razvijena područja. Optičkom mrežom već je povezano 45 tisuća kućanstava, a kroz projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatno se povećava dostupnost visokokapacitivne mreže u manjim sredinama.

Razvoj fiksne mreže dodatno podupiru primjenom naprednih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju u upravljanju mrežom. Sustavi za proaktivno održavanje omogućuju pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje smetnji, čime se dodatno povećava pouzdanost usluge i stabilnost mreže u svakodnevnom korištenju.

Više informacija o rezultatima dostupno je na službenoj web stranici nPerfa.