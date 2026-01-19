Mars je nekoć sadržavao toliko vode da je ona temeljito preoblikovala njegovu površinu, a znanstvenici su sada procijenili razinu tog drevnog mora.

Znanstvenici iz Italije i Švicarske analizirali su snimke triju satelita u orbiti oko Marsa, usmjerivši se na Coprates Chasmu, duboki kanjon na Marsu koji je dio Valles Marinerisa, najvećeg kanjonskog sustava u Sunčevu sustavu, gdje su očuvani lepezasti sedimentni oblici.

Te strukture nalikuju riječnim deltama koje nastaju ondje gdje tekuća voda utječe u more.

Strukture delte razvijaju se ondje gdje se rijeke ulijevaju u oceane, što znamo iz brojnih primjera na Zemlji. Strukture koje smo uspjeli identificirati na snimkama jasno predstavljaju ušće rijeke u ocean, kaže u priopćenju za javnost Sveučilišta u Bernu Fritz Schlunegger, geomorfolog s tog sveučilišta u Švicarskoj i jedan od autora novog istraživanja objavljenog u časopisu npj Space Exploration.

U istraživanju je otkriveno da su naslage su nastale prije oko tri milijarde godina.

Svi identificirani oblici nalaze se na visinama između 3650 i 3750 metara ispod referentne razine površine Marsa te oko 1000 metara iznad najdublje točke Valles Marinerisa. To upućuje na ocean usporediv s Arktičkim oceanom na Zemlji.

Uspjeli smo pružiti dokaze za najdublji i najveći dosad poznati drevni ocean na Marsu – ocean koji se prostirao preko sjeverne hemisfere planeta, kaže Ignatius Argadestya, doktorand na Institutu za geološke znanosti i na Institutu za fiziku Sveučilišta u Bernu te prvi autor navedene studije.