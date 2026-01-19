Elon Musk je najbogatija osoba na svijetu koji je, prema Forbesu, težak oko 717 milijardi dolara i na putu je da postane prvi svjetski bilijunaš, što je sve donedavno bilo nezamislivo. No usprkos solidnom financijskom stanju, kao pravi poduzetnik, Musk uvijek gleda kako dodatno podebljati svoj račun.

O njegovom nevjerojatnom paketu plaća u Tesli već smo pisali. Ako kompanije uspije ispuniti jako stroge kriterije, izvršni direktor tvrtke dobit će, vjerovali ili ne - bilijun dolara. No niti to nije sve.

Naime, Musk sad preko odvjetnika traži odštetu od OpenAI-a i najvećeg investitora u tu tvrtku - Microsofta. Ta odšteta se penje do čak 134 milijarde dolara, a Musk taj novac traži zbog svojih zasluga pri pokretanju OpenAI-a. Podsjetimo, on je bio jedan od suosnivača i glavnih ranih donatora ove kompanije koja je osnovana kao neprofitna organizacija te je Musk zbog promjene načina poslovanja i okretanja profitu, već tužio Altmana i OpenAI.

Muskov prestiž i reputacija

U novoj tužbi u kojoj traži veliku financijsku odštetu, Musk tvrdi kako se njegov doprinos ne odnosi samo na 38 milijuna dolara početnih ulaganja nakon osnivanja OpenAI-a (što je bilo oko 60-ak posto ukupnih ulaganja), već on spominje i “nemonetarni doprinos”. To, među inim, uključuje i pomoć pri regrutiranju prvih zaposlenika, pružanja poslovnih kontakata, ali i pružanja, kako su to zanimljivo napisali njegovi odvjetnici, “prestiža i reputacije” cijelom tom projektu.

Milijuni koje je onda uložio, savjetovanje i njegova reputacija danas vrijede više - i to puno puno više. Konkretno, Muskovi odvjetnici smatraju kako je zahvaljujući Musku OpenAI stekao između između 65,5 i 109,4 milijarde dolara, dok je cifra koju je Microsoft stekao između 13,3 i 25,1 milijardi dolara i Musk sada želi taj novac natrag.

Iz OpenAI-a, naravno, nemaju razumijevanja za Elonove želje i potraživanja.

Elonova posljednja varijanta ove tužbe njegov je četvrti pokušaj iznošenja ovih konkretnih tvrdnji i dio je šire strategije uznemiravanja s ciljem našeg usporavanja te davanja prednosti svojoj AI kompaniji xAI, napisali su na službenom blogu.

Musk je prvu tužbu protiv OpenAI-a te njihova izvršnog direktora i također jednog od suosnivača tvrtke Sama Altmana podigao prije nešto manje od dvije godine. Tada je tvrdio kako su promijenili svoju prvotnu misiju jer je OpenAI trebao biti neprofitna organizacija čiji je cilj razvoj umjetne inteligencije od koje će koristi imati cijelo čovječanstvo. Izvorna tužba je odbačena, nakon čega je Musk podigao još jednu tužbu da bi na kraju čak poslao ponudu za preuzimanjem OpenAI-a, no tu je ponudu uprava kompanije, naravno, jednoglasno odbila.

Izvor: PC Mag

