OpenAI se priprema za izlazak na burzu te stručnjaci predviđaju kako će njihov IPO (inicijalna ponuda dionica) biti najveći u povijesti te bi mogao katapultirati vrijednost tvrtke na bilijun ili više dolara. Iako je popularnost ove kompanije i njenih alata iznimno velika te je ChatGPT mnogima postao najvažniji i nezaobilazan alat, troškovi OpenAI-a i dalje su puno veći od prihoda, a ti će troškovi rasti i dalje te do kraja ovog desetljeća namjeravaju uložiti čak više od bilijun dolara u AI infrastrukturu.

ChatGPT, osim u besplatnoj verziji, dostupan je i u Plus, Pro, Business i Enterprise verzijama za koje je potrebno plaćati pretplatu, a ranije je predstavljena i najjeftinija verzija (ChatGPT Go) koja je bila dostupna samo na indijskom tržištu, a čija mjesečna pretplata iznosi 8 dolara mjesečno.

Stižu oglasi

Kako bi povećali prihode i time smanjili financijske gubitke, OpenAI najavio je širenje svoje verzije Go i na druga tržišta, ali i još jedan veliki novitet namijenjen korisnicima besplatne verzije, kao verzije Go. Na ChatGPT tako stižu - oglasi.

Na početku će se oni prikazivati samo dijelu korisnika u SAD-u, no jasno je kako je to samo početak te da bi se s vremenom reklame trebale pojavljivati svim korisnicima ovih verzija. Na ostalim verzijama za koje treba plaćati puno veću pretplatu, oglasi se neće prikazivati.



Iz OpenAI-a kažu kako će se oglasi početi prikazivati tijekom sljedećih tjedana te da će biti odvojeni od odgovora koje daje ChatGPT, kao i da neće utjecati na odgovore ovog chatbota.

Planiramo testirati oglase na dnu odgovora u ChatGPT-u kada postoji relevantan sponzorirani proizvod ili usluga na temelju vašeg trenutnog razgovora, objavili su iz ove tvrtke. Pri tome treba naglasiti kako se oglasi neće prikazivati maloljetnicima, niti će se pojavljivati kada su u pitanju neke osjetljive teme, poput politike i zdravlja.

Odluka o uvođenju oglasa pokazuje pod kakvim je pritiskom OpenAI oko financija zbog najavljenog izlaska na burzu, kao i spomenutih velikih ulaganja u podatkovne centre. Oglasi bi, prema predviđanjima nekih analitičara, kompaniji mogli donijeti veliki prihode od čak 800 milijuna aktivnih korisnika tjedno, no isto tako jasno je kako se prikaz reklama mnogima neće svidjeti i bit će zanimljivo vidjeti hoće li se zbog toga dio korisnika okrenuti alternativama poput Googleova Geminija ili drugim AI asistentima.

Izvor: NY Post

