Većina ljudi koja koristi AI chatbotove svoj prvi prvi korak u svijet umjetne inteligencije napravili su putem ChatGPT-a. Ovaj najpoznatiji chatbot mnogima je postao sinonim za AI i svakodnevno ga koriste za poslovne i privatne svrhe. No pored ChatGPT-a, s vremenom su se pojavili i drugi AI asistenti čija popularnost raste velikom brzinom te postaju sve veći konkurenti.

Toga je svjestan i Sam Altman koji je, kako smo nedavno pisali, upalio “crveni kod” u OpenAI-u te je poslao zaposlenicima dopis u kojem ih upozorava na sve jaču konkurenciju zbog koje moraju poboljšati kvalitetu ChatGPT-a.

Od predmeta ismijavanja do ozbiljnog konkurenta

A kao glavni i najopasniji konkurent pokazao se Google. Početak za ovu kompaniju na ovom je tržištu bio tragikomičan - osim što je u jednom trenutku tržišna vrijednost tvrtke pala za više od 100 milijardi dolara zbog grešaka koje je radio njihov chatbot, prilično su se osramotili s woke odgovorima na korisničke upite. No te su stvari, kako se čini, sada prošlost, a napredak koji su postigli nedavno je pohvalio i izvršni direktor Salesforcea Marc Benioff. On je od prvog dana koristio ponajviše ChatGPT, no nakon što je na nekoliko sati isprobao Googleov AI model Gemini 3, rekao je kako se više ne vraća chatbotu OpenAI-a, već ostaje vjeran Googleu koji je napravio nevjerojatan skok.

A da popularnost Geminija raste pokazuju i posljednji statistički podaci o korištenju AI chatbotova koje je objavio Sensor Tower. Prema tim podacima, korisnička baza Geminija u razdoblju od kolovoza do studenog porasla je za 30 posto, dok je u isto vrijeme ChatGPT zabilježio rast od samo šest posto.

Usprkos tome, ChatGPT je i dalje dominantan chatbot na ovom tržištu s 55 posto udjela (broj mjesečno aktivnih korisnika iznosi oko 810 milijuna), no treba naglasiti kako su izgubili oko 3 posto udjela, dok je Gemini tijekom istog vremena povećao svoj udio za 3 posto.

Što se tiče porasta u odnosu na isto razdoblje prije godinu dana, tu su brojke još bolje te je Googleov chatbot zabilježio rast od čak 190 posto. Još jedna stvar koja Googleu ide u korist jest vrijeme provedeno unutar same aplikacije - korisnici Geminija provode u prosjeku 11 minuta komunicirajući s tim chatbotom (u odnosu na ožujak to je porast od čak 120 posto), dok je u isto vrijeme ta brojka za ChatGPT povećana samo 6 posto, što pokazuje da, jednom kada korisnici probaju Gemini, na njemu provode sve više vremena.

Iako nema sumnje da će ChatGPT i dalje biti vodeći AI chatbot na ovom tržištu, nije teško zaključiti kako će ta dominacija biti sve manja jer će konkurencija biti sve veća i sve bolja pa se ne bi trebali čuditi ako u nekoj budućnosti upravo Gemini sruši ChatGPT s trona.

Izvor: Digital Trends