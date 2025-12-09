Možemo li jednom zamisliti život bez pametnih telefona? Iz sadašnje perspektive to se čini prilično nemogućim te se čini da ne postoji neki drugi gadget koji bi mogao zamijeniti mobitele. Dok ćemo telefone sigurno još dugo godina nositi u džepovima, možda će s vremenom oni ipak gubiti na važnosti te ćemo za neke opcije koristiti druge uređaje.

Npr. zbog pametnih satova već sada manje gledamo u ekrane telefona kad dobijemo obavijesti jer ih možemo pregledati direktno na ekranu na zapešću, a u budućnosti više nećemo gledati na ruku, već ispred sebe ili te obavijesti uopće više nećemo gledati, nego - slušati.

Sljedeća generacija gadgeta koja bi mogla promijeniti način na koji koristimo tehnologiju su - pametne i AI naočale.

Njihov su potencijal više puta pohvalili direktori velikih tehnoloških kompanija te većina njih priprema takve uređaje u budućnosti, a neki čak misle da bi jednom naočale zaista mogle zamijeniti i telefone.

Meta predvodi tržište

Tehnološki napredne naočale već je predstavila Meta, kao i Snap i Alibaba, a za koju godinu očekujemo ih i od Applea koji se prvo odlučio predstaviti VR uređaj koji nije dobro prihvaćen, prvenstveno zbog cijene. Jedna od kompanija koja je među prvima predstavila takve naočale bio je Google, no s tim se gadgetom nisu proslavili pa su ga ubrzo povukli, no to ne znači da im ovo tržište više nije zanimljivo.

Nedavno su najavili operativni sustav za pametne naočale te su najavili i svoje prve AI naočale, a sada smo saznali nešto više informacija o njima. Google u planu ima dvije vrste naočala - jedne bez posebnog ekrana na kojem će se prikazivati obavijesti (prvi takav model očekujemo sljedeće godine), a druge s takvim ekranom.

Na razvoju takvih naočala (ime još nije poznato) trenutačno rade sa Samsungom, Gentle Monsterom i Warby Parkerom i bit će prilično zanimljivo vidjeti rezultate ove suradnje.

AI u prvom planu

Na službenom Googleovom blogu objasnili su kako će naočale imati integriranog asistenta baziranog na umjetnoj inteligenciji Gemini s kojim će korisnici moći razgovarati i koji će im čitati obavijesti i poruke - riječ je o modelu koji, dakle, neće imati poseban ekran. Umjesto ekrana zato će imati mikrofon i zvučnik za konverzaciju s asistentom, kao i ugrađenu kameru. Nakon tog modela naočala kompanija priprema sličan model, no taj će imati mali ekran smješten unutar jedne leće na kojem će se prikazivati informacije koje će korisnicima biti od pomoći i to, napominju, uz maksimalnu privatnost, što znači da će informacije biti vidljive samo osobama koje nose naočale.

Osim klasičnih obavijesti o porukama, pozivima i slično, unutar tog ekrana prikazivat će se i strelice za navigaciju koje će omogućiti jednostavnije kretanje u novim mjestima, kao i prijevod s drugih jezika koje kamera naočala snimi.

Oba para naočala radit će na Googleovom operativnom sustavu za pametne naočale Android XR.

Izvor: CNBC