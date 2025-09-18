Ako su pametne naočale zaista budućnost tehnološke industrije, onda je ovog tjedna Meta napravila veliki korak prema toj budućnosti. Mark Zuckerberg je na konferenciji Meta Connect napokon predstavio pametne naočale Meta Ray-Ban Display s ugrađenim digitalnim ekranom te dodatnom narukvicom putem koje se pokretima ruku može upravljati opcijama naočalama.

Iako sam demo nije najbolje prošao te je Zuckerberg zbog problema s WiFijem (to je barem bilo Markovo opravdanje), novinari su prilično impresionirani novim gadgetom. To su, prema novinarki The Vergea, najbolje pametne naočale koje je probala do sada te kaže da je to uređaj na koji se čekalo više od desetljeća, odnosno od prvih i prilično kontroverznih Googleovih naočala.

Nenametljiv ekran

Meta Ray-Ban Display (Foto: Meta)

Ovo su klasične naočale kakve biste očekivali od Ray-Bana, ali to si o prve AI naočale s ekranom visoke rezolucije i Metinom neuronskom narukvicom rekao je Zuckerberg prilikom najave ovog uređaja. Ekran je, objasnio je, nenametljiv, ne blokira pogled osobe te, kada se ne koristi - nestaje.

Kada ih postavite na lice, potrebno je pucnuti prstom s rukom na kojoj je narukvica i pojavit će se ekran. Na The Vergeu objašnjavaju kako narukvica čita signale mišića te je, nakon početnog vremena navikavanja, upravljanje naočalama s pokretima prstiju jednostavno. Kombinacija takvog upravljanja i naočala omogućuje brojne različite akcije kakve su sada moguće bez potrebe za vađenjem telefona iz džepa.

Među inim, direktno iz naočala moguće je obavljati videopozive, čitati i slati poruke, pregledavati Reelse, a na ekranu se čak prikazuje i tekst osobe s kojom razgovarate uživo. Ono što je naročito impresivno jest da, u slučaju da se u prostoriji nalazi više ljudi koji pričaju, vama će se prikazivati samo ono što priča osoba koju gledate. Od ostalih zanimljivosti, treba spomenuti i detaljne upute o smjeru kretanja u okviru karata koje su slične kao i na telefonu itd.

Tko vas gleda u oči, a tko u ekran?

Prilikom testiranja ovih naočala, novinarka je primijetila i još jednu stvar, koja bi s vremenom mogla postati problematična. Dok je ona gledala u ekran unutar naočala, njen sugovornik toga uopće nije bio svjestan, što znači da, iako se činilo da ga ona gleda i sluša što govori, njena je pažnja bila posvećena ekranu i stvarima koje se prikazuju na njima. Dakle, kao da netko gleda u ekran mobitela, ali drugi toga nisu svjesni.

Metine naočale u prodaji će se pojaviti 30. rujna na američkom tržištu po cijeni od 799 dolara.

Osim ovih naočala, Meta je predstavila Oakley Meta Vanguard naočale o kojima smo već pisali i prvenstveno su namijenjene sportašima poput biciklista, snowboardera itd. Njihova je cijena 499 dolara i u prodaji će se pojaviti 21. listopada, a u njima nema ekrana. Dolaze s kamerom smještenom u sredini, iznad nosa i zvučnicima koji su glasniji u odnosu na prethodni model, a mogu se povezati s Garminovim pametnim satovima za praćenje različitih sportskih i zdravstvenih parametara.

