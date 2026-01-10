Svijet u kojem živimo posljednje je godine otišao u krivom smjeru, upozorio je u svom redovnom godišnjem pismu Bill Gates, suosnivač Microsofta i Gates Foundationa. Iako je on i dalje optimist što se tiče budućnosti te vjeruje kako će svijet nastaviti s napretkom, naglasio je kako je tako nešto danas ipak puno teže vidjeti u odnosu na protekle godine.

Kao glavni razlog zašto misli da svijet tone prema nekom negativnom scenariju izdvojio je jedan podatak koji se pogoršao prvi put nakon 25 godina. Naime, tijekom posljednje četvrtine stoljeća, broj smrti djece mlađe od 5 godina konstantno je padao, no 2025. godine došlo je do ružnog preokreta. Naime, broj smrti djece mlađe od 5 godina se povećao - s 4,6 milijuna u 2024. na 4,8 milijuna prošle godine.

Razlog za to, naveo je, jest pad potpore i financijskih sredstava bogatih zemalja prema siromašnim zemljama.

Na to je već upozoravao

A da će se upravo to dogoditi upozorio je još ranije prošle godine kada je Trumpova administracija, uključujući i DOGE u koji je značajno bio uključen i Elon Musk, krenuo s rezanjem troškova, uključujući i ukidanjima brojnih ugovora o pomoći drugim zemljama. Tada je upozorio kako će ti potezi direktno utjecati na povećanje smrtnosti djece, za što je Elon Musk od njega zatražio dokaze.

Ako se pomoć za zdravstvo smanji za 20 posto u odnosu na 2024. godinu, prema podacima Instituta za metriku i evaluaciju zdravlja, broj smrti djece do 2045. godine povećat će se za dodatnih 12,5 milijuna.

Ipak, potencijalno rješenje postoji i upravo u njemu leži razlog Gatesova optimizma: I dalje sam optimist jer vidim što će inovacija ubrzana umjetnom inteligencijom donijeti. Objasnio je da, koliko god da je prošla godina bila teška, vjeruje kako se nećemo vratiti u “tamno razdoblje”.

Sljedećih pet godina bit će teško dok se pokušavamo vratiti na pravi put i dok radimo na novim alatima za spašavanje života, napisao je dodavši kako će se u sljedećem desetljeću svijet ne samo vratiti na pravi put, već će ući u novo razdoblje neviđenog napretka.

Izvor: Fortune