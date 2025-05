Nakon Gatesovih teških optužbi javio se Musk: Tvrdi da je sve laž i traži konkretne dokaze

Nije tajna kako Bill Gates, čovjek koji je godinama predvodio listu najbogatijih ljudi na svijetu i trenutačno najbogatija osoba na svijetu, Elon Musk, nisu baš najbolji prijatelji. Gates je tako nedavno napao Muska zbog njegove uloge u američkoj administraciji i prekidu financiranja brojnih USAID-ovih programa pomoći, čime je narušena opskrba hranom i lijekovima protiv HIV-a diljem svijeta. Prema nekim podacima znanstvenika, od kada je prekinuto financiranje USAID-a, umrli su deseci tisuća ljudi od bolesti poput tuberkuloze i AIDS-a.

Gates je rekao kako su na njegov potez o ukidanju financiranja USAID-a utjecale i teorije zavjere koje su kružile među ljudima koji su svakodnevno u Muskovom okruženju, a prema kojima se američki novac koristi za slanje kondoma Hamasu u Gazi.

"Danas Bill Gates izgleda kao mudrac u usporedbi s Elonom Muskom"

To je bio samo jedan od razloga zbog kojih je Musk u veljači prekinuo financiranje različitih programa pomoći, a kako su to kasnije komentirali iz Bijele kuće, to je napravio kao “pravi patriot” kako bi proveo Trumpovu misiju “eliminacije otpada, prijevare i zlouporaba”. No takve odluke imaju ozbiljne posljedice u stvarnom svijetu te je, govoreći o Muskovoj ulozi u ukidanju financija i pomoći, Gates naglasio kako je najbogatiji čovjek na svijetu sudjelovao u smrti najsiromašnije djece na svijetu.

To je laž

Naravno da taj komentar nije dobro sjeo Musku te je ovog tjedna tijekom Qatar Economic Foruma odgovorio na optužbe jednog od osnivača Microsofta. Musk se zapitao što si Gates umišlja: Tko je Bill Gates da si daje za pravo komentirati dobrobit djece. Također, poručio mu je da za takve optužbe morati dati dokaze i dodao: To je laž.

Bill Gates tvrdi da umjetna inteligencija dolazi po ova dva zanimanja

Neslaganje bivšeg i aktualnog najbogatijeg čovjek na svijetu seže barem do početka ovog desetljeća, kada je Gates kritizirao električne kamione, a prozvao je Muska i tijekom krize uzrokovane koronavirusom zbog širenja dezinformacija kada mu je poručio da bi se trebao držati svog područja stručnosti i ne komentirati cjepiva. Musk ga je u jednom intervjuu nazvao glupanom te je ismijavao njegovo znanje o električnim vozilima, a posebno ga je zasmetalo što se kladio na pad vrijednosti Tesle. Dok s jedne strane Gates govori o borbi protiv klimatskih promjena, s druge strane nije vjerovao u Teslu za koju je Musk 2022. rekao da je kompanija koja najviše radi na rješavanju klimatskih promjena.

Nakon Muskovih kritika, sada je na opet na redu Gates te će biti zanimljivo vidjeti hoće li se ponovno oglasiti i krenuti s novim kritikama šefa Tesle.

Izvor: NY Post