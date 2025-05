"Danas Bill Gates izgleda kao mudrac u usporedbi s Elonom Muskom"

Dok Bill Gates pojačava globalnu humanitarnu pomoć, Elon Musk ubrzano razgrađuje ključne američke razvojne programe, otkrivajući duboke razlike u načinu na koji ta dvojica američkih milijardera koriste svoj utjecaj.

Portal Business Insider izvještava kako je Gates nedavno objavio plan o zatvaranju Zaklade Gates do 2045. godine, uz najavu dodatnih 185 milijardi eura ulaganja u obrazovanje i javno zdravstvo. Nasuprot tome, Musk, ovlašten od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa kroz ured DOGE, ukinuo je većinu financiranja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u svega nekoliko dana, što je potez koji su američki ustavni pravnici kritizirali kao zaobilaženje Kongresa.

Gates objavio što će učiniti s 200 milijardi dolara i kritizirao Trumpa i Muska: "Ubijate najsiromašniju djecu na svijetu"

Tehnološka inovacija funkcionira kada novi uređaj poremeti tržište starog. Razvojni programi najbolje djeluju kada postoji kontinuitet, postojanost, predvidljivost, sigurnost. Danas Gates izgleda kao mudrac u usporedbi s Muskom i američkom vladom, rekao je za Business Insider Michael Morris, profesor u Poslovnoj školi američkog Sveučilišta Columbia.

Filantropija nasuprot štednji

Bill Gates tvrdi da umjetna inteligencija dolazi po ova dva zanimanja

Zaklada Gates planira raspodijeliti 8,4 milijarde eura 2026. godine. Od 2000. godine, donirali su preko 93 milijarde eura, a Gates cilja na dodatnih 185 milijardi prije završetka rada zaklade. Gates ističe važnost trenutnog djelovanja. S obzirom na to da imam ova sredstva, što možemo postići? Velika je razlika između toga da novac potrošimo sada ili kasnije, rekao je Gates za The New York Times.

Istodobno, Muskovo gašenje USAID-a prouzročilo je ukidanje preko 80% ugovora, narušavajući opskrbu hitno potrebnom hranom i liječenjem protiv HIV-a diljem svijeta. Znanstvenici sa Sveučilišta Boston procjenjuju da su desetci tisuća ljudi umrli od bolesti poput tuberkuloze i AIDS-a od trenutka prekida financiranja USAID-a.

Ideološki raskol

Fatema Sumar iz Škole Kennedy američkog Sveučilišta Harvard Gatesove akcije naziva ponovljivim modelom filantropije temeljenim na podacima i usklađenim s potrebama zemalja kroz duže razdoblje. DOGE slijedi startup-filozofiju štednje, koju su stručnjaci prethodno opisali kao nespretnu, pogrešnu i politički neodgovornu, piše Business Insider.

Tko bi mogao zamijeniti Muska na čelu Tesle? Ovo su najizgledniji kandidati prema mišljenjima stručnjaka

Gates je u razgovoru za spomenuti New York Times isto tako kritizirao Muska. On je taj koji je smanjio proračun USAID-a, naglasio je, dodavši da ga je Musk samljeo kao u stroju za sjeckanje drva. Na pitanje o Muskovu obećanju da će donirati bogatstvo, Gates nije zvučao previše uvjereno u takav razvoj. Tko zna? Možda će postati veliki filantrop. U međuvremenu, najbogatiji čovjek na svijetu sudjelovao je u smrti najsiromašnije djece na svijetu, istaknuo je Gates.

Musk je Gatesov pristup filantropiji svojedobno odbacio, nazvavši samog Gatesa kategorički ludim, prema biografiji autora Waltera Isaacsona. Musk je isto tako Gatesu svojedobno rekao kako većinu filantropskih aktivnosti smatra sranjem te da bi Gates učinio više dobra primjerice ulaganjem u dionice Tesle.