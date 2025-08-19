Ulagao u "dionice" pa shvatio da je ostao bez 100 tisuća eura

Vjerujući lažnim prikazima ulaganja u dionice, 51-godišnji muškarac s područja Krapinsko-zagorske županije postao je žrtva internetske prijevare te je ostao bez 100.000 eura, priopćila je u utorak policija.tri vijesti o kojima se priča Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu Još jedan sigurnosni propust Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje Otkrio zanimljive planove Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Kazneno djelo muškarac je prijavio u ponedjeljak, a prema prijavi, vjerujući lažnim prikazima ulaganja u dionice, tijekom lipnja i srpnja ove godine uplatio je više od 100.000 eura na račune nepoznatih osoba.
Nakon što su ga tražili dodatnu uplatu za 'porez na dobit', zaposlenik banke muškarca je upozorio na moguće kazneno djelo, kontakt s tzv. agencijom je prekinut, a uplaćeni novac nije mu vraćen.
