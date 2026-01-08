Apple je prije nekoliko mjeseci predstavio novu generaciju svojih telefona. Iako se najviše pričalo o najtanjem iPhoneu u povijesti (modelu Air), pokazalo se kako veličina, tj. debljina korisnicima nije bitna, no s obzirom na to da se ostali telefoni, a pogotovo uređaji iz serije Pro odlično prodaju, jasno je kako su im performanse i kvalitetne kamere važnije od toga.

Nakon najtanjeg, za nadolazeću jesen i novu generaciju svojih telefona Apple priprema najskuplji iPhone - prvi model s preklopnim ekranom, o kojem smo već više puta pisali.

Kupce bi mogla privući - cijena

No mnogima će biti puno zanimljiviji telefon koji bi kompanija trebala predstaviti tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Riječ je o još jednom uređaju iz generacije iPhone 17 koji će korisnike privući prvenstveno s - cijenom. Apple je s iPhoneom 16e promijenio višegodišnju taktiku s jeftinijim telefonima te su odbacili raniju praksu zastarjelog dizajna njihovih cjenovno pristupačnijih uređaja. Model iPhone 16e skuplji je od klasičnih SE telefona, no donosi manje kompromisa, čime je privlačniji potencijalnim kupcima.

Istu taktiku koja sada uključuje moderniji dizajn te i dalje snažan hardver, ali uz nedostatak nekih opcija rezerviranih za skuplje modele, namjeravaju primijeniti i s modelom iPhone 17e.

Prema informacijama koje su se ovaj tjedan pojavile na mreži, Apple se priprema na masovnu proizvodnju ovog telefona, što se očekuje tijekom ovog mjeseca, dok početak prodaje očekujemo početkom proljeća. Dimenzijama bi ovo trebao biti sličan ili isti uređaj kao i model iPhone 16e, pokretat će ga čipset A19, a među novitetima koje može očekivati spominje se Dynamic Island.

Od ostalih opcija koje se spominju, treba izdvojiti 6,1-inčni OLED ekran i frekvenciju osvježavanja od 60Hz. Cijena modela iPhone 16e kada je predstavljen iznosila je 599 dolara, a usprkos najavama poskupljenja na mobilnom tržištu zbog problema s nestašicom memorije, za očekivati je kako se Apple ipak neće odlučiti na poskupljenje najjeftinijeg modela svog smartphonea.

Izvor: Neowin