Pametni telefoni godinama su prilično slični. Osim preklopnih telefona koji su donijeli velike novitete, ali nisu toliko popularni među korisnicima, dugo vremena nije bilo neke osjetne promjene u dizajnu pametnih telefona. No to se ove godine promijenilo.

Nakon što su se mrežom dugo vremena širile glasine o najtanjem iPhoneu do sada, Samsung je prestigao svog konkurenta te su predstavili tanki model Galaxy S25 Edge, a prije nešto manje od 2 mjeseca stigao je i toliko očekivani iPhone Air. Još i prije nego su ovi telefoni predstavljeni, novinari i analitičari govorili su kako će ove dvije kompanije potaknuti novi trend tankih telefona na tržištu te da će njihovim smjerom krenuti i kineski mobilni proizvođači.

Prema informacijama koje su se pojavile na mreži, u Xiaomiju su imali planove o razvoju “pravog Air modela”, odnosno top modela telefona koji će na tržištu konkurirati Appleovom uređaju, dok su u Vivu razmišljali o proizvodnji tankog telefona u okviru svoje S serije telefona srednje kategorije.

Stvari su se promijenile

No u kratko vrijeme od početka prodaje modela Air do danas stvari su se radikalno promijenile, o čemu smo već pisali. Potražnja za najtanjim Appleovim telefonom toliko je niska da je Luxshare još u listopadu zaustavio proizvodnju, dok je Foxconn navodno čak demontirao proizvodne linije za taj uređaj. Ti podaci, iako nisu službeni, dovoljno govore o interesu kupaca za tankim iPhoneom. Ništa bolja, čini se, nije situacija i sa Samsungovim tankim telefonom.

Zbog toga su i kineske kompanije odlučile promijeniti svoje planove te su zaustavile ili prilagodile projekte razvoja tankih telefona, dok su razvoj eSIM rješenja koja su planirali za te telefone preusmjerili na druge uređaje. Dakle, barem za sada, ne trebamo očekivati najtanji Xiaomijev ili Vivov telefon.

iPhone Air prvi je veliki Appleov redizajn telefona još od modela X predstavljenog 2017. godine, a više je potencijalnih razloga njegova neuspjeha. Jedan od njih je što su korisnici trebali pristati na kompromis jer ovaj tanki uređaj ima samo jednu stražnju kameru i manju bateriju, uz i dalje premium cijenu tako da tih par mm koliko je telefon tanji od ostalih iPhonea, većini ne predstavlja neku razliku. Pokazalo se kako će oni radije kupiti malo deblji telefon, ali s više kamera i boljom baterijom te će radije dati 100 dolara više i kupiti iPhone 17 Pro.

Zbog toga Apple sljedeće godine ne namjerava predstaviti nasljednika ovog telefona, a za 2027. razmišljaju o Airu, ali s drugom kamerom i boljom baterijom. Nakon male potražnje, i Samsung je odustao od nasljednika Edgea za sljedeću godinu i pitanje je hoće li naknadno predstaviti još jedan takav model ili će na kraju u potpunosti odustati od ultratankih telefona.

Izvor: 9to5Mac



