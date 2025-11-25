Ukrajinski inženjeri pomiču razvoj robotskih vojnih kopnenih dronova predstavljanjem vojnog terenskog vozila bez posade, konstruiranog da se približi neprijateljskim položajima bez izlaganja vozača ili vojnika pogibelji. Vozilo je napravila tvrtka Ukrainian Armored Vehicles iz Kijeva, koja sada pokazuje kako se logističke besposadne platforme mogu pretvoriti u naoružane borbene platforme.

Navedena tvrtka objavila je nove snimke ispitivanja vozila nazvanog Protector (Zaštitnik), opremljenog kupolom Tavria i daljinski upravljanom teškom strojnicom M2 Browning kalibra 12,7 mm. Za razliku od rješenja u kojima vojnici pucaju iz sigurnosti oklopljenog vozila, ova kombinacija potpuno uklanja potrebu za ljudskom posadom, a zadržava veliku vatrenu moć.

Postigli smo dobre rezultate, i u statičkoj i u pokretnoj paljbi s različitih udaljenosti, tvrdi glavni direktor tvrtke Vladislav Belbas, u priopćenju za medije koje prenosi portal Business Insider.

Ukrajinsko ministarstvo obrane već je uvrstilo Protector u svoj sustav naoružanja. Ministarstvo navodi da se Protector može daljinski upravljati na udaljenosti do 400 kilometara te može prevesti teret od 700 kilograma. Njegova ravna platforma, oslobođena kabine, po potrebi može primiti oko osam vojnika.

Pri predstavljanju u rujnu 2024. godine, vozilo je imalo balističku zaštitu NATO razine 1, dovoljnu za obranu od vatre lakog pješačkog naoružanja, ali ne i od teškog oružja. Proizvođač je tada istaknuo da njegov motor snage 190 konjskih snaga postiže najveću brzinu od 60 kilometara na sat. Ukrajinsko ministarstvo obrane zasebno je potvrdilo u studenome 2024. godine da naoružana kupola Protectora može djelovati danju i noću te izdržati paljbu iz lakog pješačkog naoružanja, kao i gelere.

Protector je u početku zamišljen kao logistička platforma za evakuaciju ranjenika i prijevoz opreme u opasnim zonama, no kasnije su prikazane i koncepcijske slike s ugrađenim teškim strojnicama i protuoklopnim projektilima. Kako Ukrajina i Rusija sve više posežu za besposadnim kopnenim sustavima radi smanjenja gubitaka ljudstva, ovakvo vozilo na bazi kamiona donosi veću brzinu i dobru vatrenu moć, iako njegova veličina povećava izloženost neprijateljskoj vatri.