Znanstvenici sa Sveučilišta Weill Cornell objavili su studiju u kojoj su pokazali mehanizam koji bi mogao biti presudan za buduće liječenje raka i tumora kod ljudi. Naime, otkrili su molekularni signal koji tumori iskorištavaju kako bi spriječili imunološki sustav, točnije T-stanice, da ih napadaju i uništavaju.

Studija objavljena u časopisu Nature Immunology pokazala je da tumori mogu aktivno reprogramirati imunološke stanice kako bi se one prestale boriti protiv njih.

Naši nalazi otkrivaju potpuno novi način na koji tumori potiskuju imunološki sustav. Blokiranjem ovog puta možemo pomoći iscrpljenim T-stanicama da oporave svoju snagu i učiniti postojeće imunoterapije učinkovitijima za više pacijenata, istaknuo je u objavi za medije, koautor studije dr. Jedd Wolchok, ravnatelj Centra za rak Sandra i Edward Meyer, profesor medicine na Weill Cornellu i onkolog u Medicinskom centru NewYork-Presbyterian/Weill Cornell.

Kako pojašnjavaju u svojoj studiji, iscrpljivanje T-stanica je fenomen koji izaziva kontinuirana izloženost kroničnim infekcijama ili tumorima koji aktiviraju imunološki sustav. T-stanice i dalje prepoznaju "neprijatelje", ali ih više ne napadaju.

Iako se takva stanična predaja može činiti kontraproduktivnom, ona služi kao kočnica za zaštitu od nekontrolirane upale i sepse, pojasnio je Taha Merghoub, profesor onkoloških istraživanja i profesor farmakologije na Weill Cornell Medicine.

Istraživači su stoga pokušali otkriti dorinose li molekule CD47, koje su prisutne na stanicama raka, iscrpljenosti T-stanica. Naime, ranije studije pokazale su da tumori mogu koristiti CD47 kako bi natjerali imunološke stanice da se povuku, umjesto da uništavaju strane stanice.

No, ono što su otkrili ih je iznenadilo.

Kada su T stanice aktivirane, one eksprimiraju CD47. A kada se iscrpe, povećavaju CD47 na vrlo visoke razine, rekao je dr. Merghoub.

Ispitivanje na miševima pokazalo je da je kod onih miševa kojima je nedostajala molekula CD47 bio odgođen rast tumora. Stoga su testirali T-stanice bez CD47 na miševima s melanomom i one su se pokazale boljima u borbi protiv raka.

Daljnje istraživanje pokazalo je kako su T-stanice u kojima nedostaje protein trompospondin-1, koji integrira s CD47, bile manje iscrpljenje i učinkovitije u borbi protiv stanica raka.

Kako bi bolje razumjeli što se događa, istraživači su koristili peptid TAX2 koji je dizajniran za selektivno prekidanje interakcije između CD47 i trombospondina-1. Tijekom testiranja TAX2 je očuvao funkciju T-stanica i usporio napredovanje tumora kod miševa s melanomom ili kolorektalnim tumorima.

T-stanice u tretiranim miševima ostale su aktivnije, proizvodile su više citokina koji jačaju imunološki sustav i bile su bolje u infiltraciji tumora. Osim toga, TAX2 je djelovao u sinergiji s PD-1 imunoterapijom u kontroli rasta kolorektalnog tumora.

Koristili smo peptid TAX2 kao dokaz koncepta kako bismo potvrdili da prekid veze između TSP-1 i CD47 sprječava iscrpljivanje T-stanica kod miševa s tumorima, pojasnio je u objavi za medije dr. Chien-Huan (Gil) Weng, instruktor farmakologije i glavni autor studije.

Znanstvenici se nadaju da bi ovakvo ciljanje interakcija moglo pomoći u očuvanju T-stanica kod pacijenata koji bi inače razvili otpornost na trenutno dostupne inhibitore imunoloških kontrolnih točaka na bazi T stanica.

Osim toga, otkrili su kako blokiranje i PD1 i CD47 proizvodi T stanice koje su učinkovitije u ubijanju stanica raka. Stoga je sljedeći korak istražiti korištenje ove tehnike u razvoju učinkovitijih terapija za liječenje raka.

Planiramo proučavati i uzvodne i nizvodne modulatore koji reguliraju put TSP-1:CD47 i razviti sredstva za selektivno, učinkovito i sigurno prekidanje ovog puta kako bismo poboljšali imunoterapiju raka temeljenu na T-stanicama, dodao je dr. Weng.