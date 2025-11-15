Umjetna inteligencija već neko vrijeme nije ograničena samo na računala i pametne telefone, već je svoj put pronašla i u kućanske uređaje.tri vijesti o kojima se priča Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Uznemirujuće Zastrašujući trend širi se internetom: Jeste li naišli na ovakve videozapise na društvenim mrežama? Odustali od nasljednika? Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Pametni domovi omogućili su korisnicima da upravljaju uređajima putem glasa, dobivaju informacije o završenim ili započetim aktivnostima na svoje pametne telefone, kao i da im uređaji direktno sugeriraju što napraviti sljedeće (npr. što pripremiti za večeru od sastojaka koje imate u hladnjaku).
Korisnici više ne kupuju uređaje samo zbog njihove osnovne namjene, već i zbog dodatnog iskustva koje potom mijenja način na koji te uređaje koriste u svojim domovima. Razvojem takve tehnologije, ni televizor više nije samo "prozor u svijet" već postaje besprijekoran produžetak novog načina života, predviđajući potrebe korisnika i prije nego što posegnu za daljinskim upravljačem.
Iza svega stoji, naravno, umjetna inteligencija koja radi neprimjetno, pretvarajući televizor u osobni centar zabave. Uči navike korisnika i njegove okoline te pojednostavljuje korištenje intuitivnim prilagodbama.
Tako sve više korisnika televizorom upravlja glasom. Dovoljno je reći: „Pripremi filmsku večer“ – i televizor će automatski podesiti svjetlinu, zvuk, pa čak i sinkronizirati pametna svjetla putem centralnog sustava kako bi stvorio savršeno ozračje.
Umjetna inteligencija analizira navike gledanja i predlaže sadržaje koji će se svidjeti korisniku. Nema više beskrajnog pretraživanja. Osim toga, televizor može komunicirati s termostatima, sigurnosnim kamerama i rasvjetom, a može poslužiti i kao ekran za primanje videopoziva.
Napredak tehnologije donosi i novu generaciju zaslona. Quantum Dot (QD) tehnologija oživljava sadržaj živopisnim, prirodnim bojama i dubljim kontrastima. Nanokristali poboljšavaju čistoću boje, proširuju spektar i povećavaju svjetlinu.
Istovremeno, Samsungova Micro RGB tehnologija definira preciznost zahvaljujući zasebno upravljanim crvenim, zelenim i plavim mikro LED diodama. Svaka od njih manja je od 100 mikrometara i raspoređena u iznimno fin uzorak iza panela, što omogućuje izvanrednu točnost prikaza boja i širok BT.2020 raspon boja, potvrđen certifikatom njemačkog instituta VDE.
Budući da svaki piksel emitira vlastitu svjetlost, zaslon u potpunosti uklanja propuštanje pozadinskog osvjetljenja te postiže beskonačan kontrast, sa savršeno crnim tonovima i iznimnim detaljima.
A što nas čeka u budućnosti?
Televizori budućnosti objedinit će sve te elemente, stvarajući iskustva koja se prilagođavaju životu korisnika.Umjetna inteligencija pojednostavit će složenost; upravljanje i prilagodba postat će prirodni i intuitivni.
Uz to, wellness značajke mogle bi uključivati vođene meditacije ili fitness programe, pretvarajući televizor u središte cjelovitog, uravnoteženog života.
Brendovi koji uspiju uskladiti veličinu, inteligenciju i uranjanje u doživljaj predvodit će tržište vođeno iskustvima koja nadahnjuju, prilagođavaju se i traju. Televizor više neće biti samo zaslon, bit će prozor u bogatije, intuitivnije i promišljeno oblikovane trenutke, koji obogaćuju svaki trenutak čim ga uključite.