Umjetna inteligencija već neko vrijeme nije ograničena samo na računala i pametne telefone, već je svoj put pronašla i u kućanske uređaje.

Pametni domovi omogućili su korisnicima da upravljaju uređajima putem glasa, dobivaju informacije o završenim ili započetim aktivnostima na svoje pametne telefone, kao i da im uređaji direktno sugeriraju što napraviti sljedeće (npr. što pripremiti za večeru od sastojaka koje imate u hladnjaku).

Korisnici više ne kupuju uređaje samo zbog njihove osnovne namjene, već i zbog dodatnog iskustva koje potom mijenja način na koji te uređaje koriste u svojim domovima. Razvojem takve tehnologije, ni televizor više nije samo "prozor u svijet" već postaje besprijekoran produžetak novog načina života, predviđajući potrebe korisnika i prije nego što posegnu za daljinskim upravljačem.

Iza svega stoji, naravno, umjetna inteligencija koja radi neprimjetno, pretvarajući televizor u osobni centar zabave. Uči navike korisnika i njegove okoline te pojednostavljuje korištenje intuitivnim prilagodbama.

Tako sve više korisnika televizorom upravlja glasom. Dovoljno je reći: „Pripremi filmsku večer“ – i televizor će automatski podesiti svjetlinu, zvuk, pa čak i sinkronizirati pametna svjetla putem centralnog sustava kako bi stvorio savršeno ozračje.

Umjetna inteligencija analizira navike gledanja i predlaže sadržaje koji će se svidjeti korisniku. Nema više beskrajnog pretraživanja. Osim toga, televizor može komunicirati s termostatima, sigurnosnim kamerama i rasvjetom, a može poslužiti i kao ekran za primanje videopoziva.

Napredak tehnologije donosi i novu generaciju zaslona. Quantum Dot (QD) tehnologija oživljava sadržaj živopisnim, prirodnim bojama i dubljim kontrastima. Nanokristali poboljšavaju čistoću boje, proširuju spektar i povećavaju svjetlinu.

Istovremeno, Samsungova Micro RGB tehnologija definira preciznost zahvaljujući zasebno upravljanim crvenim, zelenim i plavim mikro LED diodama. Svaka od njih manja je od 100 mikrometara i raspoređena u iznimno fin uzorak iza panela, što omogućuje izvanrednu točnost prikaza boja i širok BT.2020 raspon boja, potvrđen certifikatom njemačkog instituta VDE.

Budući da svaki piksel emitira vlastitu svjetlost, zaslon u potpunosti uklanja propuštanje pozadinskog osvjetljenja te postiže beskonačan kontrast, sa savršeno crnim tonovima i iznimnim detaljima.

A što nas čeka u budućnosti?

Televizori budućnosti objedinit će sve te elemente, stvarajući iskustva koja se prilagođavaju životu korisnika.Umjetna inteligencija pojednostavit će složenost; upravljanje i prilagodba postat će prirodni i intuitivni.

Uz to, wellness značajke mogle bi uključivati vođene meditacije ili fitness programe, pretvarajući televizor u središte cjelovitog, uravnoteženog života.

Brendovi koji uspiju uskladiti veličinu, inteligenciju i uranjanje u doživljaj predvodit će tržište vođeno iskustvima koja nadahnjuju, prilagođavaju se i traju. Televizor više neće biti samo zaslon, bit će prozor u bogatije, intuitivnije i promišljeno oblikovane trenutke, koji obogaćuju svaki trenutak čim ga uključite.