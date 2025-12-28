Novi kineski pristup stealth tehnologiji koristi radarske zrake kao resurs, a ne stvar koju treba pod svaku cijenu izbjegavati, što bi moglo preoblikovati vojnu tehnologiju radarske nevidljivosti (stealth) i mreže nove generacije, izvijestio je portal South China Morning Post. Pretvaranjem elektromagnetskih signala u izvor komunikacije i energije putem posebnog pametnog materijala, taj pristup ukazuje na budućnost u kojoj se radar koristi, a ne izbjegava.

Istraživanje, kojim je predvodičo kinesko Sveučilište Xidian, kombinira napredak u komunikacijskoj tehnologiji i elektromagnetskom inženjerstvu. Kineski znanstvenici istražuju nešto što naziva “elektromagnetskim kooperativnim prikrivanjem”, metodom u kojoj vojni sustavi aktivno upravljaju interakcijama s radarom i sustavima detekcije, umjesto da se samo skrivaju od njih.

Sakupljač energije

U središtu istraživanja nalazi se samoodrživi elektronički sustav koji objedinjuje komunikaciju, senzore i prikupljanje energije na jednoj platformi. Elektromagnetski valovi, koji se obično koriste za detekciju, mogli bi poslužiti i kao izvor energije. U teoriji, vojni zrakoplovi mogli bi apsorbirati radarsku energiju za napajanje svojih sustava i čak komunicirati, umjesto da se samo izbjegava otkrivanje.

Kineski znanstvenici sugeriraju da bi to moglo smanjiti prisluškivanje i smetnje te proširiti mogućnosti naprednih vojnih i civilnih sustava. Na kraju se očekuje da će imati širok utjecaj na 6G komunikacije, Internet stvari (IoT), inteligentno prikrivanje i druga povezana područja, napisali su autori istraživanja koje je objalvjeno u časopisu National Science Review, prenosi South China Morning Post.

Implikacije za 6G mreže

Rekonfigurabilne inteligentne površine (RIS) predstavljaju središnji fokus 6G istraživanja. Te ravne površine, sastavljene od upravljivih elemenata, mogu reflektirati i oblikovati bežične signale kako bi se poboljšale pokrivenost, sigurnost i kvaliteta signala. Tehnologija 6G bi mogla povezati fizički i digitalni svijet, omogućujući holograme, digitalne dvostruke i široke IoT mreže.

Platforma sve-u-jednom

Rješenje koje nusi Sveučilište Xidian jest višefunkcionalna površina koja može kontrolirati emitirane i reflektirane valove. To ostvaruje značajnu uštedu fizičkog prostora i troškova, uz osiguranje multifunkcionalnosti u različitim scenarijskim primjenama, ističu autori navedene studije.

Isti sustav može raditi i kao prijemnik, prikupljajući bežičnu energiju za vlastito napajanje ili napajanje drugih uređaja. Kineski znanstvenici predviđaju prilagodljive komunikacijske sustave, kompaktne bazne stanice, relejne mreže i samoposlužne senzorske platforme, što bi moglo ojačati kineski položaj u utrci za razvoj i implementaciju 6G tehnologije i redefinirati buduće sustave radarskog prikrivanja.