Uz pravilnu dugoročnu pohranu, digitalni trag čovječanstva mogao bi nadživjeti čitave generacije. Konvencionalni tvrdi diskovi i magnetske trake brzo se kvare, što dugoročno očuvanje podataka čini ogromnim izazovom.

Projekt Silica tvrtke Microsoft sada nudi radikalno rješenje, kodiranje informacija u staklo pomoću lasera. U studiji objavljenoj u stručnom časopisu Nature, najavljeno je da bi ta metoda mogla očuvati podatke na period više od 10.000 godina, prenosi portal Tech Explore. Microsoft još od 2019. godine istražuje staklene ploče kao medij, slično kao što su se u ranim danima fotografije koristili stakleni negativi za pohranu slika.

Stabilnost medija bez presedana

Microsoftov sustav koristi silicijsko staklo otporno na promjene temperature, vlagu i elektromagnetske smetnje. Takva stabilnost uklanja potrebu za energetski zahtjevnom klimatskom kontrolom u modernim podatkovnim centrima. Autori navedenog istraživanja ističu da je Silica prva tehnologija pohrane u staklu koja je pokazala pouzdanost u pisanju, čitanju i dekodiranju podataka.

Podaci se pretvaraju u simbole koji odgovaraju trodimenzionalnim pikselima, odnosno takozvanim voxelsima. Simboli se pišu sloj po sloj, od dna prema vrhu, kako bi se ispunila cijela debljina stakla, objašnjeno je u studiji. Visokosnažni laser ugrađuje ove sitne voxele u kvadratne ploče veličine približno kao prosječan CD disk. Čitanje podataka zahtijeva posebni mikroskop i algoritme umjetne inteligencije za dekodiranje svakog sloja.

Microsoftovi znanstvenici procjenjuju da staklo može izdržati više od 10.000 godina na 290 stupnjeva Celzija, što sugerira još dužu trajnost tako pohranjenih podataka na sobnoj temperaturi. Za razliku od tradicionalne pohrane, te staklene ploče se ne mogu hakirati niti mijenjati.

Rješenje za civilizacijski arhiv čovječanstva

Feng Chen i Bo Wu, istraživači sa Sveučilišta Shandong u Kini, koji nisu sudjelovali u studiji, istaknuli su u vlastitoj studiji, isto tako objavljenoj u časopisu Nature, da jedna ploča sadrži oko dva milijuna tiskanih knjiga ili 5000 4K filmova ultra visoke rezolucije.

Priznali su isto tako izazove u skaliranju tehnologije, ali pohvalili Microsoftovu Silicu kao izvedivo rješenje za očuvanje zapisa ljudske civilizacije te predvidjeli da bi mogla prenijeti baklju ljudske kulture i znanja kroz tisućljeća.