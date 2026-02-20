Umjetna inteligencija značajno će promijeniti način na koji ne samo radimo, već i živimo. Njen potencijal i mogućnost pozitivnog utjecaja na pojedince i cijelo čovječanstvo je iznimno velik, no isto tako više smo puta pisali o brojnim potencijalnim negativnim scenarijima do kojih može dovesti uporaba ove tehnologije.

O tome hoće li AI na vas utjecati pozitivno ili negativno, tijekom India AI Impact Summita govorio je izvršni direktor Google DeepMinda Demis Hassabis. On je usporedio umjetnu inteligenciju s internetom te je komentirao kako je odluka o tome kako će AI utjecati na svaku osobu - na njima samima. Dakle, svatko će sam odlučiti o tome hoće li ga AI učiniti pametnijim i sposobnijim ili će negativno utjecati na njihove mozgove, a to će ovisiti o načinu na koji će koristiti AI. Naime, zahvaljujući AI-u ljudi će moći naučiti brojne nove stvari te im se mogu otvoriti potpuno novi svjetovi, no ako će za svaku sitnicu i glupost pitati pomoć umjetne inteligencije i neće koristiti svoj mozak, to će degradirati njihovo razmišljanje.

Negativan utjecaj na kritičko razmišljanje

S AI-jem, ako ga koristite na lijeni način, pogoršat će se vaša mogućnost kritičkog razmišljanja. No to je na vama kao na individualnoj osobi. Nitko vam ne može pomoći oko toga, komentirao je Hassabis, naglasivši kako bi ljudi trebali biti pametni i koristiti te tehnologije na način da poboljša njihovo razmišljanje, umjesto da ga uspori.

S obzirom na to da ova poruka dolazi od jednog od najvećih stručnjaka u industriji, svi bi je trebali poslušati i primijeniti. Svatko bi se trebao upitati kako korištenje AI-a utječe na njihovo kritičko razmišljanje i način donošenja odluka, odnosno pomaže li im umjetna inteligencija u boljem donošenju odluka ili su donošenje odluka i izvršavanje zadataka u potpunosti prebacili na tu tehnologiju. U tom slučaju zaista bi moglo doći do takve nekakve degradacije kritičkog razmišljanja.

Na slično je nedavno upozorio i poznati tehnološki milijarder Mark Cuban kada je rekao kako postoje 2 vrste osoba - oni koji koriste AI kako bi sve naučili i oni koji koriste ovu tehnologiju kako ne bi morali ništa učiti. O tome je prošle godine govorio i izvršni direktor francuske AI kompanije Mistral Arthur Mensch kada je rekao kako je najveći rizik s umjetnom inteligencijom da bi se ljudi jednom mogli prestati truditi oko stvari pa mogu postati prelijeni i preovisni o umjetnoj inteligenciji koja će misliti i postupati u njihovo ime.

Što se Hassabisa tiče, on je još 2010. osnovao DeepMind, a četiri godine nakon toga preuzeo ih je Google. Prije tri godine kompanija je spojena s Google Brainom u Google DeepMind, tvrtku koja danas razvija napredne AI alate poput Geminija i Nano Banane.

