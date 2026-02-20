Dizajn novog američkog borbenog zrakoplova ovoga je tjedna osvanuo u računalnoj animaciji uglednog američkog proizvođača zrakoplovnih motora i potaknuo nagađanja. No računalni video prikaz zrakoplova koji je izazvao buru reakcija na internetu ne predstavlja stvarni borbeni zrakoplov šeste generacije, Boeing F-47, čiji stvarni izgled zapravo još nije javno poznat.

Američka tvrtka Pratt & Whitney objavila je 18. veljače video o njihovom zrakoplovnom motoru XA103, koji se razvija u sklopu programa Adaptivnog pogona sljedeće generacije (Next Generation Adaptive Propulsion ili NGAP). U tom se natjecanju Pratt & Whitney nadmeće s drugom američkom tvrtkom, General Electric, za pogonski sklop namijenjen zrakoplovu Boeing F-47, odabranom u okviru programa Zračne dominacije slijedeće generacije (Next Generation Air Dominance ili NGAD) Ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih Američkih Država.

U završnom dijelu videozapisa prikazan je računalno generirani zrakoplov koji nalikuje konceptu Boeinga F-47. Iako dijeli određene značajke sa dosadašnjim službenim prikazima dizajna tog borbenog zrakoplova, uočljive su i razlike. Presudno je da je riječ o isključivo izmišljenom prikazu. Stvarna konfiguracija F-47 i dalje nije javno poznata

Analiza prikazanog koncepta

Digitalni model prikazuje dvomotorni bezrepni borbeni zrakoplov s trapezoidnim tlocrtom krila i prednjim vodoravnim upravljačkim površinama. Dok su te prednje površine bile vidljive na službenim prikazima, tlocrt krila nije. Uočljivo je i da krila nemaju naglašeno podizanje prema gore (pozitivni V-kut), kakvo se vidjelo na drugim prikazima.

Većina neslužbenih prikaza zrakoplova iz programa NGAD prikazuje dvomotorni raspored s usisnicima zraka na donjoj strani. Službene slike F-47 nisu jasno pokazivale te pojedinosti. U videu Pratt & Whitneya zrakoplov ima dva motora s dvodimenzionalnim vektorskim potisnicima, nalik onima na američkom borbenom zrakoplovu pete generacije F-22 Raptor te dva usisnika zraka smještena ispod prednjih upravljačkih površina.

Kabina je postavljena naprijed u odnosu na mnoge današnje američke borbene zrakoplove, a nos se razlikuje od ranije službeno prikazanog lopatastog oblika. Serijski broj završava znamenkama 048, što bi moglo upućivati na F-47. Prikaz uključuje i vrata priključka za nadopunu goriva u zraku, oznake za nadopunu te bojanje nadahnuto shemom Compass Ghost Gray zrakoplova F-15C, piše portal The Aviationist.

Zašto je stvarni F-47 i dalje tajan?

Nakon dodjele ugovora Boeingu 2025. godine, Američko ratno zrakoplovstvo objavilo je samo dva prikaza, a kasnije i varijantu za program F/A-XX. Te su slike otkrivale tek manji dio budućeg zrakoplova.

Dužnosnici američkog ratnog zrakoplovstva su priznali da su vizuali znatno izmijenjeni radi prikrivanja konstrukcijskih obilježja. Jedan je dužnosnik američkog ratnog zrakoplovstva još ranije izjavio da te prikaze treba uzeti s velikom dozom opreza, dodavši da na tim slikama ne otkrivaju ništa, podsjeća The Aviationist. Dizajneri u Boeingu već su namjerno iskrivili pojedine elemente, a američka vojska ih je dodatno prilagodila radi zavaravanja stranih obavještajnih službi. Stoga je vrlo lako moguće da i prikaz Pratt & Whitneya slijedi isti pristup.

Detalji oko pogonskog motora XA103

Pratt & Whitney navodi da novi motor XA103 razvija u potpuno digitalnom inženjerskom okruženju. Nedavna demonstracija za dužnosnike američkog ratnog zrakoplovstva uključivala je digitalni model sa stotinama digitalnih senzora. Kada je jedan senzor namjerno isključen, inženjeri su ga locirali u roku od nekoliko minuta.

Ta sposobnost izazvala je veliko uzbuđenje, jer se znanje više ne nalazi samo u nečijoj glavi ili u hrpi prašnjavih registratora kroz koje morate listati kako biste shvatili gdje su veze. To je digitalni alat i pritiskom na nekoliko tipki možete razumjeti gdje se nalazite i donositi stvarne odluke, rekao je Alan Seipt, voditelj validacije adaptivnih programa u Pratt & Whitneyju, a prenosi The Aviationist.

Tvrtka je 20. veljače 2025. dovršila detaljni pregled konstrukcije, predstavljajući podatke izravno iz zajedničkog digitalnog okruženja. Program NGAP ima cilj razviti adaptivni motor sposoban tijekom leta prelaziti između režima visokih performansi i visoke učinkovitosti. Završetak tog projekta se očekuje oko 2030. godine, a ispitivanja prototipa na zemlji planiraju se krajem ovog desetljeća.