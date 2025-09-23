Boeing je započeo sastavljanje prvog američkog borbenog zrakoplova šeste generacije, F-47, čime je napravljen ključan korak prema prvom letu tog zrakoplova, koji je planiran za 2028. godinu. Zrakoplov je dio šireg programa Next Generation Air Dominance (NGAD), osmišljenog da SAD-u osigura nadmoć u zraku i u desetljećima koja dolaze.

U ožujku je američki predsjednik Donald Trump osobno objavio pobjedu Boeinga u natječaju za navedeni zrakoplov. Uz F-47, NGAD uključuje i bespilotne letjelice Collaborative Combat Aircraft, napredne mlazne motore, sustave elektroničkog ratovanja, senzore, naoružanje i mreže za upravljanje bojištem.

Od nule do prvog leta u tri godine?

Na netom održanoj konferenciji Air & Space Forces Association 2025. godine, načelnik stožera američkog ratnog zrakoplovstva, general David Allvin, potvrdio je napredak Boeinga.

Nakon godina rada, stotina sati testiranja, tisuća ljudskih godina provedenih u laboratoriju, američki predsjednik je najavio F-47. To je platforma koja će, zajedno sa svim ostalim NGAD sustavima, osigurati nadmoć u budućnosti, rekao je Allvin, a prenosi portal The War Zone, koji je nazočio spomenutom događaju.

Moramo ići brzo. Moram vam reći, ekipa, gotovo je 2026. godina. Tim je predan tome da prvi primjerak poleti 2028. godine. U nekoliko kratkih mjeseci otkako smo dali objavu, Boeing već započinje proizvodnju prvog primjerka. Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo, naglasio je Allvin.

"Nadam se da KInezi gledaju..."

Postoje samo dva službena prikaza f-47 zrakoplova, a dužnosnici upozoravaju da isti možda ne odgovaraju stvarnom dizajnu tog zrakoplova.

Jednostavno volim gledati ovu sliku. Očekujem da neki kineski obavještajni analitičari provode puno vremena gledajući ovu sliku. Sretno im s pokušajem da nešto izvuku iz nje. Prilično smo pažljivi u vezi toga, rekao je na istoj konferenciji Troy Meink, tajnik američkog ratnog zrakoplovstva.

The War Zone piše kako se predviđa da će F-47 imati borbeni radijus veći od 1800 kilometara i brzinu veću od 2 maha (dvaput brže od brzine zvuka). Vojni stručnjaci ističu uključivanje kanarda u prikazima, iako takvi detalji mogu biti i namjerna varka.

Zrakoplov će naglašavati ratovanje u elektromagnetskom spektru i smanjenu uočljivost, oslanjajući se na ekosustav NGAD-a i omogućujući kontrolu budućih bespilotnih pratitelja.

Proizvodnja i cijena

Planirana je nabava najmanje 185 primjeraka za potrebe američke vojske, a F-47 će nasljediti vrlo uspješni F-22 Raptor. Trošak bi mogao dosegnuti oko 280 milijuna eura po letjelici, odnosno čak tri puta više od cijene F-35 zrakoplova.

Protivnik ne kleči. Oni ne prestaju i ne kažu, ‘pa možda SAD uspori, pa ćemo i mi usporiti’, upozorava Allvin.

S početkom proizvodnje, američko ratno zrakoplovstvo ulazi u novu eru zračne moći, sada usmjerene na F-47. Isto tako, plan je da zrakoplov poleti još za vrijeme trajanja mandata Donalda Trumpa, a obzirom da je Trump 47. po redu predsjednik SAD-a, zrakoplov je dobio oznaku upravo tome u čast.