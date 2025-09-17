Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) otkrila je nove detalje o ruskom mlaznom dronu Geran-3, upozoravajući da on predstavlja sve veći izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu.

Prema priopćenju HUR-a objavljenom na Telegramu, Geran-3 sadrži gotovo 50 stranih komponenti podrijetlom iz Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Njemačke i Kine. HUR je istaknuo da je Peking negirao isporuku vojne tehnologije Rusiji, iako je uporaba kineskih elektroničkih dijelova dokumentirana.

Geran-3 je brži i napredniji nasljednik ruskog napadačkog drona Geran-2, baziranog na iranskom Shahedu-136. Za razliku od svog prethodnika na propeler, Geran-3 ima turbo mlazni motor koji omogućuje brzine do 370 kilometara na sat i domet od 1000 kilometara. Opremljen je eksplozivom koji detonira pri udaru u cilj.

HUR je izvijestio da dron „obično postiže maksimalnu brzinu u područjima koja pokrivaju ukrajinska protuzračna obrana i tijekom završne faze leta“, prenosi Business Insider. Iako mu je unutarnji raspored sličan modelu Geran-2, Geran-3 posjeduje satelitsku navigaciju dizajniranu da izdrži ometanja sustavima elektroničkog ratovanja.

Ukrajina je naglasila da je Geran-3 samo jedan primjer ruskog oružja koje se uvelike oslanja na uvozne dijelove, unatoč međunarodnim sankcijama. Moskva nastavlja povećavati proizvodnju i sada mjesečno izrađuje tisuće dronova tipa Geran. Procjene obavještajnih službi Zapada upozoravaju da bi Rusija mogla lansirati i do 2000 dronova u jednoj noći.

Kao odgovor, Ukrajina ubrzano proizvodi presretačke dronove. Ti jeftini sustavi protuzračne obrane, sposobni progoniti i uništavati ciljeve u zraku, navodno već mogu neutralizirati Geran-3, piše Business Insider.